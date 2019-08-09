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Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидии

Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидии

Декларировать доходы для назначения субсидии необходимо всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам. Поскольку на квартиру, где прописан муж, оформлялась субсидия, исходя из количества не зарегистрированных, а фактически проживающих лиц.

Об этом сообщается на сайте Teplo.gov.ua.

Согласно положению «О порядке назначения жилищных субсидий», при назначении субсидий принимаются во внимание следующие доходы:

  • Зарплата после уплаты налогов на доходы физических лиц.
  • Пенсия.
  • Стипендия.
  • Социальные выплаты, назначаемые структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения.
  • Пособие по безработице и другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования.
  • Денежные переводы из-за границы.
  • Другие доходы.

Как сэкономить на коммуналке

Если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, в расчет совокупного дохода включается среднемесячный доход таких лиц в размере:

  • половины одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, – в случае, когда такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;
  • одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, – в случае, когда такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и в этот период учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости;
  • одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы – в отдельных случаях по решению комиссии в случае, когда такие лица пребывают в сложных жизненных обстоятельствах;
  • фактически полученных такими лицами доходов – в случае, когда такие лица в течение этого периода получали хотя бы один из следующих видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по осмотру за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, пособие по безработице;
  • фактически полученных такими лицами доходов – в случае, когда такие доходы в течение этого периода получало лицо, по состоянию на конец этого периода не достигшее 18-летнего возраста.
По материалам Finance.UA
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