На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер

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Пенсии в Украине назначают в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее Закон №1058), «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре».
Об этом сообщает “Урядовий кур’єр”.
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К пенсий при наличии оснований могут устанавливаться:
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