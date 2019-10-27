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На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер

На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер

Пенсии в Украине назначают в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее Закон №1058), «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре».

Об этом сообщает “Урядовий кур’єр”.

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К пенсий при наличии оснований могут устанавливаться:

  • повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (далее Закон №3551);
  • целевое денежное пособие на проживание в соответствии с Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны» (далее Закон №1603);
  • пенсия за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (далее Закон №1767);
  • повышение детям войны согласно Закону «О социальной защите детей войны»;
  • дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (далее Закон №796);
  • компенсационная выплата за потерю кормильца в соответствии с Законом №796;

Безбедная старость

  • надбавка в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов»;
  • надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет до пенсии по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет;
  • надбавка на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном стороннем уходе или достигшим пенсионного возраста, одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста, одиноким получателям пенсий по возрасту и по выслуге лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и которые получают пенсию соответственно;
  • повышение соответствии с пунктом «г» статьи 77 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»;
  • повышение в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;
  • повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине»;
  • государственная социальная помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Справка Finance.ua:

  • Согласно анализу экспертов Национального совета экономического развития, на начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.
  • Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.
По материалам Finance.UA
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