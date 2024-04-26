Соцсеть X запустит приложение для видео — Finance.ua

Соцсеть X запустит приложение для видео 26.04.2024, 02:36 — Технологии&Авто

Соцсеть X запустит приложение для видео

Соцсеть X запускает специальное TV приложение для видео, загруженных в социальную сеть.

Об этом сообщает Tech Crunch.

Генеральный директор X Линда Яккарино объявила, что у нового приложения будет «контент в режиме реального времени», который будет доступен на смарт-телевизоре.

В приложении будет алгоритм трендовых видео, который будет показывать пользователям популярный контент, а также функцию на основе ИИ, которая будет упорядочивать видео по темам. Приложение также будет поддерживать просмотр на разных устройствах, то есть пользователь сможет начать смотреть видео на телефоне, а затем продолжить просмотр телевизора.

Яккарино заявила, что будет улучшен поиск видео и приложение будет доступно на «большинстве смарт-телевизоров». Хотя официальной даты запуска приложения нет, руководитель говорит, что оно будет доступно в скором времени.

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Сейчас в социальной сети представлено собственное шоу, которое ведет бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, и еще одно с бывшим ведущим Fox Sports Джимом Ромом. В прошлом месяце Маск отменил соглашение о ток-шоу с бывшим ведущим CNN Доном Лемоном.

Эта новость появилась через неделю после того, как социальная сеть Truth Social Дональда Трампа также обнародовала свои планы по запуску платформы для трансляции прямого эфира, которая будет сосредоточена на новостях, а также на контенте, который «был запрещен» или «глушится на других платформах и сервисах», — заявила компания.

Укрінформ По материалам:

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