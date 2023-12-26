Маск: X запустит платежные сервисы в середине 2024 года — Finance.ua

Маск: X запустит платежные сервисы в середине 2024 года Сегодня 06:24 — Фондовый рынок

Маск: X запустит платежные сервисы в середине 2024 года

Социальная сеть X (ранее Twitter) запустит платежные сервисы на своей платформе в середине 2024 года.

Об этом заявил владелец проекта Илон Маск в беседе с CEO компании Ark Invest Кэти Вуд, передает Incrypted.

По словам миллиардера, он надеялся сделать это раньше, но ему мешают бюрократические процессы. X Payments LLC, дочерняя организация X Corp., все еще ждет решения по заявкам на лицензию в некоторых штатах, отметил он.

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В то же время Маск признал, что его компания «немного опоздала» с подачей документов. Напомним, в начале декабря появилась информация о том, что X Payments LLC получил лицензию поставщика платежных услуг уже в 12 штатах. Позже список пополнился еще одним наименованием — Вайоминг.

Примечательно, что владелец X не стал обсуждать возможную интеграцию криптоактивов на платформе. На вопрос о том, думает ли он об отрасли, Маск ответил, что практически нет.

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По его словам, технология блокчейна видится ему прежде всего базой данных для распределения ресурсов.

В первый раз об интеграции платежных сервисов Маск заявил в ноябре 2022 года. Тогда же он представил концепцию дальнейшего развития платформы как «применения для всего».

В апреле 2023 года компания заключила партнерское соглашение с торговой платформой eToro. Это дало возможность пользователям напрямую покупать криптоактивы через X.

incrypted По материалам:

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