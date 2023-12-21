Маск хочет заработать $100 млн на политической рекламе и компенсировать убытки этого года — Finance.ua
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Маск хочет заработать $100 млн на политической рекламе и компенсировать убытки этого года

Фондовый рынок
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Маск хочет заработать $100 млн на политической рекламе и компенсировать убытки этого года
Маск хочет заработать $100 млн на политической рекламе и компенсировать убытки этого года
Илон Маск, владелец соцсети X (Twitter), надеется заработать $100 млн на политической рекламе в 2024 году, однако эксперты отрасли сомневаются, удастся ли ему достичь такой амбициозной цели.
Об этом пишет Financial Times.
Еще в начале этого года X сняла запрет на политическую рекламу, введенную предыдущим гендиректором Джеком Дорси из-за распространения дезинформации.
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С тех пор X увеличила инвестиции в этот сегмент, в частности, провела мероприятие для политических клиентов в Вашингтоне, чтобы продвигать рекламные услуги.
X утверждает, что имеет 92,4 млн пользователей в США, среди которых 98% имеют право голоса.
Генеральный директор Линда Яккарино сообщила, что планирует зарабатывать $100 млн на политической рекламе каждый год, начиная с 2024 года.
Для достижения цели X создала команду из примерно 10 человек, которая провела более 400 встреч с цифровыми маркетологами, стратегами, кампаниями и политическими группами.
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Однако эксперты индустрии считают, что цели компании нереалистичны ввиду отсутствия опыта и из-за конкуренции. Аналитика показывает, что охват и производительность сервисов YouTube и Meta, принадлежащих Google, значительно выше X.
В прошлом месяце Маск грубо отреагировал на решение нескольких компаний, в частности Disney, IBM и Apple, прекратить сотрудничество с X по рекламе. Причиной послужили поддержка Маском публикации антисемитского характера и исследования, в котором утверждалось, что некоторые рекламные объявления на X отображаются рядом с пронацистским контентом.
По материалам:
Ain.Ua
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