ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций — Finance.ua
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ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций

Фондовый рынок
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ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций
ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций
Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI подал заявку на привлечение до 1 млрд долларов инвестиций путем предложения акций.
Об этом пишет Reuters.
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Согласно документу, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания уже привлекла 134,7 млрд долларов в виде акционерного капитала.
Как отмечает Reuters, сбор средств для искусственного интеллекта является хорошей возможностью для стартапов после того, как компания OpenAI запустила популярный чат ChatGPT и привлекла 10 млрд долларов от Microsoft.
Бизнесмен Илон Маск заявил о запуске компании по исследованию искусственного интеллекта в мае текущего года. Он отмечал, что цель проекта xAI состоит в том, чтобы «понять подлинную сущность Вселенной».
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Сам миллиардер был одним из первых инвесторов и сопредседателем правления в OpenAI, однако ушел оттуда, что стартап связал с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения. В свою очередь бизнесмен рассказывал, что пойти на такой шаг толкнули необходимость сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторые разногласия в мнениях с лидерами OpenAI.
Еще до объявления о запуске xAI Маск анонсировал появление аналога ChatGPT, заявив, что разработка OpenAI предвзятая, поскольку имеет либеральный уклон.
И в ноябре он сообщил, что xAI запускает собственный чат с искусственным интеллектом под названием Grok. По словам бизнесмена, технология способна превзойти GPT-3.5 в академических тестах по математике и программированию. Grok сделали доступным подписчикам X Premium Plus.
По материалам:
Діло
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