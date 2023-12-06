ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций — Finance.ua

ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций Сегодня 23:44 — Фондовый рынок

ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций

Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI подал заявку на привлечение до 1 млрд долларов инвестиций путем предложения акций.

Об этом пишет Reuters.

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Согласно документу, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания уже привлекла 134,7 млрд долларов в виде акционерного капитала.

Как отмечает Reuters, сбор средств для искусственного интеллекта является хорошей возможностью для стартапов после того, как компания OpenAI запустила популярный чат ChatGPT и привлекла 10 млрд долларов от Microsoft.

Бизнесмен Илон Маск заявил о запуске компании по исследованию искусственного интеллекта в мае текущего года. Он отмечал, что цель проекта xAI состоит в том, чтобы «понять подлинную сущность Вселенной».

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Сам миллиардер был одним из первых инвесторов и сопредседателем правления в OpenAI, однако ушел оттуда, что стартап связал с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения. В свою очередь бизнесмен рассказывал, что пойти на такой шаг толкнули необходимость сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторые разногласия в мнениях с лидерами OpenAI.

Еще до объявления о запуске xAI Маск анонсировал появление аналога ChatGPT, заявив, что разработка OpenAI предвзятая, поскольку имеет либеральный уклон.

И в ноябре он сообщил, что xAI запускает собственный чат с искусственным интеллектом под названием Grok. По словам бизнесмена, технология способна превзойти GPT-3.5 в академических тестах по математике и программированию. Grok сделали доступным подписчикам X Premium Plus.

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