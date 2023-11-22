Маск направит часть доходов соцсети Х больницам Израиля и Газы — Finance.ua

Маск направит часть доходов соцсети Х больницам Израиля и Газы Сегодня 18:00 — Мир

Маск направит часть доходов соцсети Х больницам Израиля и Газы

Владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что часть доходов компании будет направлена ​​больницам Израиля и Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца в секторе Газа.

Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

«Корпорация Х пожертвует все доходы от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, врачам в Израиле и Красном Кресте/Полумесяце в Газе», — написал Маск.

Как сообщалось, накануне Маск поддержал твит, обвиняющий евреев в ненависти к белым людям, написав в ответ, что это «фактическая правда». Белый дом осудил заявления Маска, назвав их «отвратительными». Коалиция из более 150 раввинов призвала Apple, Disney, Amazon, Oracle и другие компании прекратить рекламу в социальной сети в ответ на твиты Маска.

20 ноября основатель SpaceX отреагировал на скандал, вызванный его поддержкой антисемитского комментария. Он написал пост, в котором назвал все обвинения в антисемитизме фальшивыми.

Укрінформ По материалам:

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