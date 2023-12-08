Чат-бот от Илона Маска стал доступен подписчикам X — Finance.ua

Чат-бот от Илона Маска стал доступен подписчикам X Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

Чат-бот от Илона Маска стал доступен подписчикам X, www.makeuseof.com

Чат-бот с искусственным интеллектом Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, стал доступен подписчикам Premium+ социальной сети X (бывший Twitter). Об этом пишет TechCrunch.

Новый «потенциальный конкурент для ChatGPT» стоит $16 в месяц с возможностью доступа к социальной сети без рекламы. Долгосрочные подписчики получат приоритетный доступ к Grok, полноценное внедрение которого, как ожидается, завершится на следующей неделе.

Grok отвечает на вопросы в диалоговом режиме, опираясь на базу знаний, сходную с той, которая используется для обучения моделей искусственного интеллекта в ChatGPT и Google Bard.

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Он расположен в боковом меню X на вебверсии, iOS и Android и может быть добавлен в нижнее меню мобильных приложений X для быстрого доступа.

По словам Маска, Grok имеет «острый ум и бунтарский характер» и отвечает на острые вопросы, когда другие системы не позволяют себе такого. Отзывы пользователей подтверждают это, некоторые отмечают даже грубость и саркастичность Grok.

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