Из-за заявлений Илона Маска X (Twitter) ежеквартально недополучает $400 млн рекламных доходов — Finance.ua

Из-за заявлений Илона Маска X (Twitter) ежеквартально недополучает $400 млн рекламных доходов Сегодня 06:50 — Фондовый рынок

Платформа X (Twitter), которой владеет Илон Маск, в 2023 году показала значительно худший результат привлечения рекламных средств, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным источников издания, X в этом году получала чуть более 600 миллионов долларов дохода от рекламы в каждом из первых трех кварталов года и ожидает аналогичных показателей в текущем периоде. Для сравнения, в прошлом году каждый квартал доходы от рекламы составляли более 1 миллиарда долларов США.

«Продажи рекламы сейчас составляют от 70 до 75 процентов от общего дохода X», — сообщает Bloomberg.

По словам одного из источников, руководители X изначально планировали получить 3 миллиарда долларов дохода от рекламы и подписок в 2023 году, но им это не удалось.

В то же время в X заявляют, что в компании не все так плохо, несмотря на то, что они перестали сообщать публичные финансовые данные после поглощения Маском в октябре 2022 года.

«Это дает неполное представление обо всем нашем бизнесе, поскольку источники, на которые вы полагаетесь для получения информации, не предоставляют точных и исчерпывающих деталей», — сказал руководитель отдела бизнес-операций X Джо Бенаррох, добавив, что Х больше не измеряет эффективность работы показателями доходов.

«Мы больше не Twitter и не измеряем себя по старым метрикам Twitter — как по показателям доходов, так и по показателям пользователей», — отметил Бенаррох.

Как сообщалось ранее, Disney и ряд других крупных компаний прекратили рекламу на X после того, как Илон Маск публично одобрил антисемитскую теорию заговора, популярную среди расистов. X также обвиняли в непрозрачной модерации и пропаганде маргинальных идей и ценностей. Илон Маск публично грубо послал такие компании, но затем признал, что рекламный бойкот может уничтожить его платформу.

Українські Новини По материалам:

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