Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛП

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что надо различать самозанятых ФЛП и работающих как наемные работники в IT-компаниях, и заявила, что для выхода IT-бизнеса из тени надо уменьшать налоги.

Министр заявила, что есть целый ряд IT-компаний, которые оформляют работников как ФЛП, и считает, что в любой другой стране, кроме Украины, такие компании не чувствовали бы себя комфортно.

“Представим крупную компанию, которая торгуется на бирже и при этом имеет украинских ФЛП-айтишников на контракте. Значительная часть таких “ФЛП” подписывают соглашения, запрещающие им работать и общаться с представителями конкурентов.

Они даже NDA подписывают, потому что это вопрос коммерческой безопасности. Они ходят на работу на 9 утра и работают определенное время, и у них есть руководитель проекта, которому они отчитываются.

Разве они на самом деле предприниматели (ФЛП)? Или они наемные работники и их оформления ФЛП – это уклонение от уплаты налогов на зарплату?”, – спрашивает Маркарова.

Как отмечает министр, некоторые продуктовые IT-компании, если будут честно платить налоги на зарплату, будут зарабатывать меньше, а аутсорсинговые компании с небольшой маржинальностью вообще перестанут быть финансово состоятельными.

“С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть “белым” и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим.

С третьей стороны, к сожалению, доверие к государственной фискальной службе ранее было настолько низким, что любая проверка в подобной компании трактуется как “наезд на бизнес”. Одна из наших задач – исправить эту ситуацию”, – подчеркнула она

Маркарова также подчеркнула, что для того, чтобы вывести компании из тени, следует, в частности, уменьшать налоги.

“Мне кажется, правильный выход – это улучшать уплачиваемость налогов и одновременно уменьшать “тень”. И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем изменять налоговые ставки. Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать”, – резюмировала Маркарова.