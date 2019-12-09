Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛП

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр финансов Оксана Маркарова считает, что надо различать самозанятых ФЛП и работающих как наемные работники в IT-компаниях, и заявила, что для выхода IT-бизнеса из тени надо уменьшать налоги.
Министр заявила, что есть целый ряд IT-компаний, которые оформляют работников как ФЛП, и считает, что в любой другой стране, кроме Украины, такие компании не чувствовали бы себя комфортно.
“Представим крупную компанию, которая торгуется на бирже и при этом имеет украинских ФЛП-айтишников на контракте. Значительная часть таких “ФЛП” подписывают соглашения, запрещающие им работать и общаться с представителями конкурентов.
Они даже NDA подписывают, потому что это вопрос коммерческой безопасности. Они ходят на работу на 9 утра и работают определенное время, и у них есть руководитель проекта, которому они отчитываются.
Разве они на самом деле предприниматели (ФЛП)? Или они наемные работники и их оформления ФЛП – это уклонение от уплаты налогов на зарплату?”, – спрашивает Маркарова.
Как отмечает министр, некоторые продуктовые IT-компании, если будут честно платить налоги на зарплату, будут зарабатывать меньше, а аутсорсинговые компании с небольшой маржинальностью вообще перестанут быть финансово состоятельными.
“С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть “белым” и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим.
С третьей стороны, к сожалению, доверие к государственной фискальной службе ранее было настолько низким, что любая проверка в подобной компании трактуется как “наезд на бизнес”. Одна из наших задач – исправить эту ситуацию”, – подчеркнула она
Маркарова также подчеркнула, что для того, чтобы вывести компании из тени, следует, в частности, уменьшать налоги.
“Мне кажется, правильный выход – это улучшать уплачиваемость налогов и одновременно уменьшать “тень”. И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем изменять налоговые ставки. Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать”, – резюмировала Маркарова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 5655 20
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине16 ч. назад - 3104 16
Правительство подписало меморандум с табачными компаниями9 ч. назад - 834 7
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решения11 ч. назад - 710 4
Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должников12 ч. назад - 1337 4
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 5655 20
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине16 ч. назад - 3104 16
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине9 ч. назад - 2540 1
Президент анонсировал повышение пенсий11 ч. назад - 1420 3
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"10 ч. назад - 1409 3
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle9 ч. назад - 162
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 704
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2257 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2157 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1072