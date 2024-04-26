Эксперты предвидят глобальный скачок спроса на доллары — Bloomberg
Исследовательская фирма Mizuho International, ориентируясь на рынок свопов, дала прогноз о резком скачке долларовой ликвидности в тех же масштабах, что наблюдались в начале пандемии.
Об этом пишет Bloomberg.
Руководитель отдела торговли межвалютными свопами в Mizuho, Андра Белсиа отмечает кросс-валютную базу — степень дополнительных расходов, с которыми сталкиваются неамериканские банки, когда привлекают доллары в оффшоры, а не через свои филиалы в США.
Исходя из стоимости обмена денежных потоков в одной валюте на денежные потоки в другой, она показывает, что стоимость долларов сейчас близка к самому низкому уровню, который наблюдался после того, как центральные банки приняли экстренные меры для накачки ликвидности на рынки после пандемии.
«Классы рискованных активов чувствуют себя отлично», — сказал Белси. «Но рынок интересует, когда музыка остановится».
В начале месяца были толчки, когда ситуация на Ближнем Востоке угрожала эскалацией, вызвав скачок спроса на доллары. Год назад обвал Silicon Valley Bank в США вызвал гораздо больший ажиотаж.
И если ставки в США останутся высокими, американские банки могут выделять больше долларов на территории страны, покупая казначейские векселя или оставляя их в системе обратного репо ФРС, вместо того чтобы занимать их за рубежом.
Уменьшение ставок на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы помогло поднять доллар до пятимесячного максимума в начале этого месяца.
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