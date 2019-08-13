Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав

Как сообщают в Министерстве охраны здоровья, в 2020 году будет запущен специальный реестр, который сделает невозможным приобретение фиктивных медицинских справок.

Что измениться – водители будут сами проходить медобследование.

Сейчас в Украине очень просто купить медсправку для получения водительских прав. Их можно приобрести даже в интернете.

Как будут наказывать за фиктивную справку – если произошло ДТП с тяжкими последствиями – справки будут проверяться.

Тот, кто выдал справку (главврач или глава комиссии, что подписывает такую справку) – будет нести ответственность.

Если справка оказалась “липовой” – будут лишать права на управление автомобилем.

Справка Finance.ua