Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав

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Как сообщают в Министерстве охраны здоровья, в 2020 году будет запущен специальный реестр, который сделает невозможным приобретение фиктивных медицинских справок.
Что измениться – водители будут сами проходить медобследование.
Сейчас в Украине очень просто купить медсправку для получения водительских прав. Их можно приобрести даже в интернете.
Как будут наказывать за фиктивную справку – если произошло ДТП с тяжкими последствиями – справки будут проверяться.
Тот, кто выдал справку (главврач или глава комиссии, что подписывает такую справку) – будет нести ответственность.
Если справка оказалась “липовой” – будут лишать права на управление автомобилем.
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