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Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года

Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года

Государственный Энергоатом подписал соглашение с производителем оборудования для атомных электростанций, компанией «Турбоатом», о проведении модернизации 15 энергоблоков четырех украинских АЭС до 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Модернизация начнется уже в 2020 году. Она будет заключаться в замене и модернизации оборудования АЭС, что должно повысить эффективность работы атомных электростанций и увеличить объемы производства электроэнергии.

«Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу – замену запасных частей, отработавших свой ресурс», – сообщил глава Энергоатома Юрий Недашковский.

На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен в течение следующих 5 лет.

Модернизация будет включать замену российских деталей на АЭС и 8 конденсаторов турбин энергоблоков. Это позволит АЭС производить дополнительно 400 мегаватт электроэнергии.

Также в рамках модернизации планируется усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.

По материалам hromadske.tv
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