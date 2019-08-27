Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года

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Государственный Энергоатом подписал соглашение с производителем оборудования для атомных электростанций, компанией «Турбоатом», о проведении модернизации 15 энергоблоков четырех украинских АЭС до 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Модернизация начнется уже в 2020 году. Она будет заключаться в замене и модернизации оборудования АЭС, что должно повысить эффективность работы атомных электростанций и увеличить объемы производства электроэнергии.
«Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу – замену запасных частей, отработавших свой ресурс», – сообщил глава Энергоатома Юрий Недашковский.
На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен в течение следующих 5 лет.
Модернизация будет включать замену российских деталей на АЭС и 8 конденсаторов турбин энергоблоков. Это позволит АЭС производить дополнительно 400 мегаватт электроэнергии.
Также в рамках модернизации планируется усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.
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