Налоговикам обещают повысить зарплаты

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В следующем году зарплата налоговиков, которые работают в регионах, вырастет с 12700 гривен до 16700 гривен, по центральному аппарату – до 31500 гривен.
Об этом в интервью порталу «Минфин» сообщил глава ГНС Сергей Верланов.
«Конечно, финансовую мотивацию никто не отменял. И я благодарен правительству и депутатам за то, что они поддержали нашу инициативу и предусмотрели в бюджете возможность в следующем году поднять зарплаты налоговикам. Если сейчас люди, которые работают в регионах, получают у нас в среднем 12700 гривен, то в следующем году средняя зарплата составит 16700 гривен. По центральному аппарату средняя зарплата сейчас – 21500 гривен, а со следующего года будет 31500 гривен», — сообщил он.
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По его словам, это размер плановой средней заработной платы с учетом должностного оклада, надбавок и дополнительных выплат, исходя из объема расходов на оплату труда, утвержденного законом о государственном бюджете на соответствующий год.
«Это, конечно, еще не тот уровень, который бы я хотел обеспечить нашим работникам. Но прибавка существенная. И тут еще срабатывает психологический фактор – люди видят, что о них заботятся, что есть положительная динамика, это является хорошим стимулом для того, чтобы не просто остаться, а чтобы меняться вместе с изменениями налоговой», — рассказал Верланов.
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