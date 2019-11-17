Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков

Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен, чтобы избежать коррупции и соблазна взяток.

Об этом рассказал в интервью “Украинской правде” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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“Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, “маловато”. Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это”, – сказал Разумков.

Спикер парламента объяснил, что для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию – а это зарплата в том числе; второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и т.п.

В то же время политик отметил, что у него зарплата за должность спикера в районе 40 тысяч гривен (в зависимости от количества рабочих дней). Он дал понять, что и без этого достаточно обеспеченный человек и ему хватает на жизнь.

“Я довольно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год (700 тыс. грн). Да, и я все еще работаю здесь. Поэтому я думаю, что и мне, и семье хватает” , – добавил Разумков.