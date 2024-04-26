Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024 — Finance.ua

Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024 Сегодня 03:17 — Фондовый рынок

Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024

Представлены новые Audi Q7 и Q8 с заряжаемыми гибридными установками, которые получили более емкий аккумулятор и мощный электродвигатель и стали проезжать дольше без подзарядки и быстрее разгоняться.

В оснащение входит АКБ емкостью 25,9 кВт, что позволяет проехать до 85 км на электротяге, а не 43 км, как раньше. Заряжание занимает менее четырех часов при мощности 7,4 кВт.

Версии 55 TFSI e quattro оснащаются трехлитровым двигателем V6, а также электромотором, встроенным в восьмиступенчатый «автомат». Мощность выросла до 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента при этом разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, что на 0,2 секунды меньше, чем у предыдущего поколения.

Версии 60 TFSI e quattro имеют отдачу 490 л. с. и 700 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 5 с. Максимальная скорость всех четырех версий в гибридном режиме ограничена 240 км/ч, на электротяге она составляет 135 км/ч.

Цена

Продажи в Европе начинаются в ближайшее время по цене от 85,5 тысячи евро.

Ampercar По материалам:

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