Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024 — Finance.ua
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Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024

Фондовый рынок
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Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024
Компания Audi представила новые Q7 и Q8 2024
Представлены новые Audi Q7 и Q8 с заряжаемыми гибридными установками, которые получили более емкий аккумулятор и мощный электродвигатель и стали проезжать дольше без подзарядки и быстрее разгоняться.
В оснащение входит АКБ емкостью 25,9 кВт, что позволяет проехать до 85 км на электротяге, а не 43 км, как раньше. Заряжание занимает менее четырех часов при мощности 7,4 кВт.
Версии 55 TFSI e quattro оснащаются трехлитровым двигателем V6, а также электромотором, встроенным в восьмиступенчатый «автомат». Мощность выросла до 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента при этом разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, что на 0,2 секунды меньше, чем у предыдущего поколения.
Версии 60 TFSI e quattro имеют отдачу 490 л. с. и 700 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 5 с. Максимальная скорость всех четырех версий в гибридном режиме ограничена 240 км/ч, на электротяге она составляет 135 км/ч.

Цена

Продажи в Европе начинаются в ближайшее время по цене от 85,5 тысячи евро.
По материалам:
Ampercar
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