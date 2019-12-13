Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетику

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По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, из-за затягивания в рассмотрении изменений в систему стимулирования развития возобновляемой энергетики, потребителям придется заплатить 42 миллиарда гривен на выплату завышенных «зеленых тарифов» в 2020 году.
Об этом сказано в сообщении ведомства.
В Минэнерго отмечают, что из-за «бума» на строительство «зеленых» электростанций в Украине, весной 2020 государству придется ограничить генерацию дешевой атомной энергетики, а дорогую генерацию альтернативными электростанциями придется балансировать активной работой теплоэлектростанций.
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«Все эти факторы приведут к увеличению стоимости электрической энергии для конечных потребителей, что при современной экономической ситуации в Украине проблематично. Ситуацию усугубляют снижение экономической активности крупными потребителями электрической энергии из-за неблагоприятных условий на внешних рынках, что приведет к дальнейшему существенному уменьшению потребления электрической энергии», – сообщают в Минэнерго.
Вместе с тем, там отмечают, что не поддерживают зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, которым депутаты предлагают провести реструктуризацию по «зеленым тарифам», то есть уменьшить их на добровольных началах.
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