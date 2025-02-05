День фінансів: воєнний стан та мобілізація, індексація пенсій, що буде з курсом — Finance.ua

День фінансів: воєнний стан та мобілізація, індексація пенсій, що буде з курсом Сьогодні 17:45

Середа, 5 лютого. Акції яких компаній варто купувати в 2025 році, та що відбувається на валютному ринку.

Воєнний стан та мобілізація. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Таким чином вони триватимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Зеленський також анонсував індексацію пенсій Україні. Планується підвищення пенсійних виплат з 1 березня.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова видобувати корисні копалини з партнерами. За його словами, Україна відкрита до розробки цих ресурсів у партнерстві з тими, хто допомагає захищати її території, зокрема через надання військової підтримки, санкції та інші заходи.

Також, за словами президента, у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон 35 млрд доларів, що призвело до обвалу економіки.

Ситуація на валютному ринку. Колишній член Ради НБУ Віталій Шапран повідомив, що якщо «досягнення» НБУ повторяться у 2025 році, то зростання курсу долара до гривні та офіційна споживча інфляція будуть коливатись на рівні 10%. Що має на увазі експерт — Колишній член Ради НБУ Віталій Шапран повідомив, що якщо «досягнення» НБУ повторяться у 2025 році, то зростання курсу долара до гривні та офіційна споживча інфляція будуть коливатись на рівні 10%. Що має на увазі експерт — дізнавайтеся тут

Як пояснили в інвесткомпанії ICU, Національний банк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада. За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.5% до 41.73 грн/$ - найміцнішого рівня за півтора місяці.

Зі свого боку народний депутат Данило Гетманцев не прогнозує різких стрибків курсу гривні у 2025 році.

Дисбаланс на ринку праці. Як Як свідчать результати дослідження GRC.ua, багато спеціалістів скаржаться на свою незатребуваність та труднощі з працевлаштуванням. Кожен п’ятий опитаний спеціаліст зізнався, що має проблеми з працевлаштуванням через зменшення кількості вакансій у їх професії.

За словами доктора економічних наук Андрія Длігача, в Україні значний дефіцит кадрів, який буде лише посилюватися. У найближчі 5−7 років доведеться залучати працівників із Бангладеш, Індії, Африки та Близького Сходу.

Водночас, за даними Головного статистичного управління Польщі GUS, найвища медіанна зарплата була у Варшаві — понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у Кракові (7991 злотих) та Познані (7248 злотих).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомив, що «вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів. Мова йде про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя.

Фахівці Work.ua зібрали добірку вакансій із зарплатою до 500 000 грн.

Товари та послуги, що звільняються від оподаткування. Уряд Уряд оновив перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування при наданні благодійної допомоги. Зміни насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати українські Сили оборони, учасників бойових дій та ВПО.

Крім того, Кабмін виділив ще 15 млрд грн на програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, чиє житло було знищене.

2 млрд євро від заморожених росактивів. Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до Європейського фонду для України на суму близько 2 млрд євро. Це кошти, отримані як відсотковий дохід від заморожених російських активів.

Кримінальна відповідальність за порушення санкцій. В Україні В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій. Передбачаються штрафи та позбавлення волі. Порогова сума, після якої діятиме кримінальна відповідальність, становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 151 400 грн у 2025 році.

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