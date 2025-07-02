Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну — Finance.ua

Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну Сьогодні 03:23 — Енергетика

Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну

ТОВ «Оператор ГТС України» домовився з оператором газотранспортної системи Польщі Gaz-System про подовження до вересня 2026 року збільшеної гарантованої потужності на точці входу в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

«В рамках спільних зусиль з підготовки до майбутнього опалювального сезону та підвищення безпеки постачання природного газу як для України, так і для всього регіону, оператори газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ) домовилися продовжити тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України на подальший період», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступні аукціони з продажу гарантованої потужності заплановані на:

7 липня 2025 року (річний аукціон — газовий рік 2025/2026);

21 липня 2025 року (місячний аукціон — місячний продукт за серпень 2025 року);

4 серпня 2025 року (квартальний аукціон — квартальні продукти за газовий рік 2025/2026);

18 серпня 2025 року (місячний аукціон — місячний продукт за вересень 2025 року).

Крім того, щоденно проводяться аукціони на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобові.

Як повідомлялося, гарантована потужність на точці входу в Україну із польської ГТС діє із 1 січня 2025 року. У червні Оператори ГТС України та Польщі домовилися про збільшення гарантованої пропускної потужності із 6,4 млн кубометрів на добу до 12,4 млн кубометрів.

Укрінформ За матеріалами:

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