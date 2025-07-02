Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну — Finance.ua
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Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну

Енергетика
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Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну
Оператор ГТС домовився з Польщею про продовження збільшеної потужності для імпорту газу в Україну
ТОВ «Оператор ГТС України» домовився з оператором газотранспортної системи Польщі Gaz-System про подовження до вересня 2026 року збільшеної гарантованої потужності на точці входу в Україну.
Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.
«В рамках спільних зусиль з підготовки до майбутнього опалювального сезону та підвищення безпеки постачання природного газу як для України, так і для всього регіону, оператори газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ) домовилися продовжити тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України на подальший період», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наступні аукціони з продажу гарантованої потужності заплановані на:
  • 7 липня 2025 року (річний аукціон — газовий рік 2025/2026);
  • 21 липня 2025 року (місячний аукціон — місячний продукт за серпень 2025 року);
  • 4 серпня 2025 року (квартальний аукціон — квартальні продукти за газовий рік 2025/2026);
  • 18 серпня 2025 року (місячний аукціон — місячний продукт за вересень 2025 року).
Крім того, щоденно проводяться аукціони на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобові.
Як повідомлялося, гарантована потужність на точці входу в Україну із польської ГТС діє із 1 січня 2025 року. У червні Оператори ГТС України та Польщі домовилися про збільшення гарантованої пропускної потужності із 6,4 млн кубометрів на добу до 12,4 млн кубометрів.
За матеріалами:
Укрінформ
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