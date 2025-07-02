Цукерберг оголосив, що Meta розроблятиме суперінтелект — Finance.ua

Цукерберг оголосив, що Meta розроблятиме суперінтелект Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Цукерберг оголосив, що Meta розроблятиме суперінтелект

Марк Цукерберг оголосив про створення нового підрозділу Meta — Superintelligence Labs. Він прагне розробити передову технологію штучного інтелекту, яка зможе вивести Meta вперед у сфері інновацій.

Про це пише The Wall Street Journal.

Новий підрозділ обʼєднає стару дослідницьку групу Meta, яка займається штучним інтелектом Llama, і нову, що зосереджена на розробці наступного покоління моделей. Колишній генеральний директор Scale AI. Александр Ван очолить команду як головний директор зі штучного інтелекту, а колишній генеральний директор GitHub Нат Фрідман очолить роботу компанії над продуктами штучного інтелекту.

В останні місяці Цукерберг змалював бачення майбутнього, де люди мають ШІ-друзів, ШІ-лікарів і ШІ-бізнес-агентів. Він розпочав активну кампанію з найму нових співробітників, особисто звернувшись до сотень провідних дослідників штучного інтелекту, щоб вивести свою компанію з кризи.

Під час анонсу нового підрозділу він також оголосив про 11 нових співробітників, яких Meta запросила з ШІ-компаній OpenAI, Google DeepMind та Anthropic.

theБабель За матеріалами:

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