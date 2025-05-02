Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку — Finance.ua

Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував плани запровадити преміум-підписку для користування новим застосунком Meta AI, а також рекламу в застосунку.

Про це повідомляє The Verge.

За словами Цукерберга, преміум-підписка дозволить користувачам «розблокувати більше обчислювальних потужностей або додаткових функцій» у Meta AI.

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Цього тижня компанія запустила окремий застосунок Meta AI, що дає змогу взаємодіяти з чат-ботом і генерувати зображення з застосунку. Чат-бот, який, за словами Meta, зараз має майже 1 мільярд користувачів, раніше був доступний тільки в таких додатках, як Facebook, Messenger і WhatsApp.

Преміум-підписки уже використовують конкуренти Meta — OpenAI, Google та Microsoft — у своїх продуктах ChatGPT, Gemini і Copilot відповідно.

Meta повідомила про дохід у розмірі 42 млрд доларів за останні кілька місяців. В компанії також зазначили, що тепер розраховують інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ, а не до 65 млрд доларів, як раніше заявляв Цукерберг.

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Також у планах Meta — додавання до сервісу рекомендацій товарів і реклами. Водночас точні дати запуску преміум-підписки або реклами поки невідомі.

«Я очікую, що ми будемо в основному зосереджені на масштабуванні та поглибленні взаємодії принаймні протягом наступного року, перш ніж ми дійсно будемо готові почати будувати бізнес», — сказав Цукерберг.

УНН За матеріалами:

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