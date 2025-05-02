Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку — Finance.ua
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Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку

Технології&Авто
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Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку
Meta AI стане платним: Цукерберг анонсував преміум-підписку та рекламу в застосунку
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував плани запровадити преміум-підписку для користування новим застосунком Meta AI, а також рекламу в застосунку.
Про це повідомляє The Verge.
За словами Цукерберга, преміум-підписка дозволить користувачам «розблокувати більше обчислювальних потужностей або додаткових функцій» у Meta AI.
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Цього тижня компанія запустила окремий застосунок Meta AI, що дає змогу взаємодіяти з чат-ботом і генерувати зображення з застосунку. Чат-бот, який, за словами Meta, зараз має майже 1 мільярд користувачів, раніше був доступний тільки в таких додатках, як Facebook, Messenger і WhatsApp.
Преміум-підписки уже використовують конкуренти Meta — OpenAI, Google та Microsoft — у своїх продуктах ChatGPT, Gemini і Copilot відповідно.
Meta повідомила про дохід у розмірі 42 млрд доларів за останні кілька місяців. В компанії також зазначили, що тепер розраховують інвестувати до 72 млрд доларів у ШІ, а не до 65 млрд доларів, як раніше заявляв Цукерберг.
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Також у планах Meta — додавання до сервісу рекомендацій товарів і реклами. Водночас точні дати запуску преміум-підписки або реклами поки невідомі.
«Я очікую, що ми будемо в основному зосереджені на масштабуванні та поглибленні взаємодії принаймні протягом наступного року, перш ніж ми дійсно будемо готові почати будувати бізнес», — сказав Цукерберг.
За матеріалами:
УНН
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