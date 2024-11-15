У що інвестує Марк Цукерберг — Finance.ua

У що інвестує Марк Цукерберг Вчора 21:03 — Особисті фінанси

У що інвестує Марк Цукерберг

Дві третини світових мільярдерів стали багатшими, ніж рік тому. Найкраще рік склався для Марка Цукерберга, який всього за 12 місяців збільшив власний капітал на 116,2 млрд доларів. Все завдяки зростанню акцій Meta майже втричі у світлі скорочення витрат через звільнення великої кількості людей, а також значним ставкам на метавсесвіт і штучний інтелект.

Цукерберг інвестує кошти в цікаві для нього проєкти, зокрема стартапи. Сімейна пара Цукербергів також охоче вкладає кошти в покупку нерухомості.

Так, 2011 року вони придбали будинок площею 450 квадратів в Пало-Альто за 7 млн доларів. А 2012-го вони викупили відразу кілька особняків навколо свого житла, плануючи зробити реновацію району. Також у розпорядженні сім’ї є розкішний таунхаус в Сан-Франциско. Будинок обійшовся парі в 11 млн доларів.

Крім того, Цукерберг викупив на гавайському острові Кауаї колишню плантацію цукрової тростини, площею 150 гектарів і 160 гектарів пляжу.

Мільярдеру належить 183 метри берегової лінії озера Тахо. Покупка обійшлася йому в 59 млн доларів.

Детальніше про те, куди інвестують найбагатші люди світу — у статті Finance.ua:

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