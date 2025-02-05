Чому дорожчає долар та що буде з курсом — думка експерта Сьогодні 14:00 — Валюта

Чому дорожчає долар та що буде з курсом — думка експерта

Національний банк України сьогодні має можливості зробити курс гривні до долара будь-яким. Але за поточної політики центробанку цьогоріч знову очікується 10%-ва девальвація.

Про це росказав Віталій Шапран, екс-член Ради НБУ.

Читайте також Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі

«Основна проблема в прогнозуванні курсу долара сьогодні — це невірна парадигма регулювання чи впливу на грошовий обіг в Україні, яку обрав НБУ. За підсумками минулого року нам розповідали про гнучкий курс та таргетування інфляції. Ми отримали зростання курсу долара приблизно на 11% і офіційну споживчу інфляцію 12%», — сказав він.

Як зазначив Шапран, при цьому ситуація нас знову нагородила рекордними золотовалютними резервами (на 1 січня 2025 року — 43,79 млрд доларів).

Читайте також Що буде з доларом та євро в Україні — думка експерта

«Якщо „досягнення“ НБУ повторяться у 2025 році, то зростання курсу долара до гривні та офіційна споживча інфляція будуть коливатись на рівні 10%», — вважає експерт.

Екс-член Ради НБУ наголосив, що перенесення девальвації на інфляцію ніколи не було в Україні стовідсотковим, але під час війни зросла залежність від імпорту.

«Тому коли ми девальвуємо гривню, ми все одно запускаємо інфляційний маховик, бо ціни реагують на девальвацію. Далі НБУ вмикає „боротьбу з інфляцією“ і підвищує облікову ставку, а потім збирає через депозитні сертифікати НБУ ліквідність банків (на 3 лютого 2025 — 482 млрд гривень)», — сказав він.

Читайте також Чого очікувати на валютному ринку України у 2025 році — прогноз НБУ

На його думку, через депозитні сертифікати НБУ ми платимо потрійну ціну у вигляді: (1) зменшення прибутку НБУ, (2) зростання витрат Мінфіну на ОВДП, якими оформлюється державний борг, та (3) податкових втрат від зниженої економічної активності через погані умови кредитування.

«Потім наприкінці 2024 року в нас з’являється фіскальна влада і підвищує податки, щоб закрити фінансовий рік. Через підвищення податків, як і через девальвацію, зростають ціни», — сказав він.

Шапран вважає, що практику 2024 року, потрібно припиняти. «Ми не маємо проводити девальвацію на догоду Мінфіну, щоб він більше заробив на акцизах та податках на імпорт. Бо девальвація призводить до інфляції, через яку НБУ піднімає ставки, що негативно впливає на доходи бюджету», — сказав він.

За його словами, при міжнародних резервах 43 млрд доларів і чистих — 29 млрд «курс може бути таким, який захоче НБУ».

Читайте також Нацбанк вперше з початку року купив понад мільйон доларів

«Але його поточна парадигма впливу на грошовий обіг в Україні призводить до того, що ринок тримається в постійній напрузі. Через девальвацію населення та бізнес купують іноземну валюту „про запас“, бо НБУ не дає прогнозів курсу, чим тримає всіх в напрузі. В мирний час такі підходи на ринку працювали непогано. У воєнний час, вибачте, це не працює. Українцям і без „курсових таємниць НБУ“ вистачає хвилювань. Наслідком режиму гнучкого курсу є те, що НБУ більше витрачає на інтервенції», — переконаний екс-член Ради НБУ.

На його думку, модифікація монетарного режиму та зміна підходів до курсоутворення у 2025 році автоматично зроблять привабливішими депозити в гривнях та ОВДП навіть при поточних ставках. «А от якщо змін не буде, то будемо у 2025 році спостерігати те, що і в 2024 році, з невеликими корегуваннями залежно від розвитку відносин України з США та ЄС», — додав він.

Зберігате заощадження задля майбутнього. У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.