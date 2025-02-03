Нацбанк вперше з початку року купив понад мільйон доларів — Finance.ua
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Нацбанк вперше з початку року купив понад мільйон доларів

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Нацбанк вперше з початку року купив понад мільйон доларів
Нацбанк вперше з початку року купив понад мільйон доларів
За тиждень з 27 по 31 січня Національний банк України продав на міжбанку 582,35 млн дол., при цьому купив 6,09 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 27 по 31 січня Нацбанк продав на міжбанку 582,35 млн дол., що на 173,95 млн дол. менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 6,09 млн дол., що на 6,04 млн дол. більше, ніж минулого тижня.
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Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022 року.
Високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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