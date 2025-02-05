В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій — Finance.ua

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій. Передбачаються штрафи та позбавлення волі.

Про це повідомляє Мін’юст.

«По-перше, це необхідна умова для вступу України до ЄС. У квітні 2024 року Євросоюз ухвалив відповідну Директиву, обов’язкову для всіх країн-членів. По-друге, це ефективний інструмент тиску на правопорушників та наповнення державного бюджету», — сказано у повідомленні.

Як пояснили у Мін’юсті, новим законопроектом буде доповнено Кримінальний кодекс України.

Нова стаття передбачає кримінальну відповідальність за два види порушень:

порушення санкцій (умисне або з необережності);

обхід санкцій (лише умисний).

Штрафи

Порогова сума, після якої діятиме кримінальна відповідальність, становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 151 400 грн у 2025 році.

Порушникам загрожують штрафи від 25 000 до 120 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі від 2 до 10 років, заборона обіймати певні посади до 15 років, конфіскація майна та ліквідація з конфіскацією майна для юридичних осіб.

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