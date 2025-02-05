ТОП-10 вакансій із зарплатою до 500 000 грн: кому платять такі гроші — Finance.ua

ТОП-10 вакансій із зарплатою до 500 000 грн: кому платять такі гроші Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 вакансій із зарплатою до 500 000 грн: кому платять такі гроші

Згідно з аналітикою НБУ, під впливом значного попиту на робочу силу безробіття в Україні зменшиться. Але залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення (близько 10−11% у 2025−2027 роках).

Водночас з огляду на високу конкуренцію бізнесу за кваліфікованих працівників, заробітні плати і надалі зростатимуть.

до 500 000 грн. Тож якщо ви мрієте про гідний дохід, можливо, тут є пропозиція саме для вас. Фахівці Work.ua зібрали добірку вакансій із зарплатоюТож якщо ви мрієте про гідний дохід, можливо, тут є пропозиція саме для вас.

📍Івано-Франківськ

Зарплата 80 000 — 120 000 грн

Холдингова компанія RITM шукає кандидата із досвідом роботи у продажах чи у сфері нерухомості. Від шукача очікують проактивну позицію, зацікавленість процесом та доброзичливе ставлення до клієнта. Роботодавець пропонує графік із 09:00 до 18:00, відсоток від укладених угод і підтримку колег на будь-якому етапі роботи.

📍Дистанційно

Зарплата 44 000 — 102 000 грн

GrandCar шукає менеджера з продажу авто. Обовʼязки — ведення перемовин, укладання договорів та контроль угод у CRM-системі. Щодо умов — дистанційний формат роботи, гнучкий графік, внутрішнє зростання, стабільна зарплата і мотиваційні бонуси.

📍Київ

Зарплата 100 000 грн

SUNSAY NRG запрошують у команду операційного директора, якому доручать щоденне управління операційною діяльністю, налагодження звітності та впровадження сучасних рішень для автоматизації процесів. Від кандидата потрібен досвід на аналогічній позиції понад 5 років, розуміння фінансових процесів і аналітичні здібності для впровадження ефективних рішень. Від себе пропонують офіційне працевлаштування з першого робочого дня, бонуси за виконаний план і професійний розвиток, а також надають перевагу ветеранам.

📍Дніпро, шукаємо в Києві

Зарплата 127 000 — 169 000 грн

Наша команда теж у пошуках Flutter Developer. Щоб потрапити у компанію, від кандидата очікуємо досвід у розробці клієнт-серверних додатків на Objective-C/Swift, практику багатопотокового та асинхронного програмування, знання англійської мови на технічному рівні. Work.ua заохочує розвиток і хобі кандидата, офіційно працевлаштовує і гарантує стабільні виплати.

📍Київ

Зарплата 300 000 — 500 000 грн

JobHunt — українська рекрутингова агенція, яка займається пошуком та підбором кандидатів. Зараз компанія шукає кандидата, який має досвід роботи у сфері безпеки. Основні обовʼязки — це створення та впровадження політик та процедур для забезпечення безпеки компанії, зокрема інформаційної, економічної, фізичної та кадрової. Перевагами роботи в компанії є бронювання працівників, юридичний супровід щодо питань військового обліку, офіційне працевлаштування з першого робочого дня, доступ до спортзалу і наявність безпечного укриття біля офісу.

📍Дистанційно

Зарплата 80 000 — 120 000 грн

Міжнародна компанія Hyalual шукає спеціаліста, який розробить і адаптує навчальні матеріали про продукти естетичної медицини, аналізуватиме ринок і проводитиме навчання. Шукачу пропонують можливість відряджень за кордон і можливість професійного зростання.

📍Львів, Київ

Зарплата 120 000 — 150 000 грн

Команда SPICER шукає не просто комерційного директора, а людину, яка стане обличчям змін, драйвером розвитку та партнером у побудові нової бізнес-реальності. Із функціоналу: створювати ефективні стратегії, впроваджувати інформаційні підходи у продажах і формувати команду мрії. Пропонують вільний графік і вибір між робочим місцем у Києві чи Львові.

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📍Київ

Зарплата 80 000 — 100 000 грн

Lexstatus збирає команду комплектувальників і шукає зацікавленого колегу-інженера. Компанія готова допомогти, якщо бракує певного досвіду чи навичок. Кандидату необхідно мати вищу технічну освіту, досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років і знання автоматизованих систем проєктування. Пропозиції роботодавця — офіційне оформлення, карʼєрний зріст та корпоративна бібліотека.

📍Київ

Зарплата 100 000 грн

Компанії з пошуку персоналу JobHunt потрібен генеральний директор. Йому пропонують конкурентну зарплату, участь у професійних заходах, безпечне укриття з доступом до інтернету та соціальні гарантії. Натомість від шукача очікують навички стратегічного планування та вміння приймати рішення будь-якої складності.

📍Одеса

Зарплата 72 000 грн

«ВіЯр» — національна компанія, що розуміється в тонкощах виробництва меблевих комплектуючих. Зараз компанія шукає водія з власним вантажним авто (5 т) з типом палива дизель або газ, щоб доставляти товар клієнтам компанії в місті й області. Графік роботи — з 8:00 до 18:00.

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Довідка Finance.ua:

Реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

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