НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала гривневі кредити — Finance.ua

НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала гривневі кредити Сьогодні 11:13

НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала гривневі кредити

Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладаються сервісом «BitCapital», виявив у таких правочинах ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Як зазначають у Нацбанку, з метою ухилення від виконання вимог законодавства України ця послуга маскується в договорах зі споживачами як надання позик у криптоактивах.

Поглиблений аналіз показав, що сервіс «BitCapital», формально надаючи позики в USDT, фактично видавав кредити в національній валюті України — гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

«Національний банк отримав більше 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу „BitCapital“ (далі — сервіс „BitCapital“), на якому була розміщена інформація про юридичну особу-нерезидента, надавача послуг на сервісі „BitCapital“, а саме Golden Interest Group Limited (реєстраційний номер 15 205 752)», — йдеться у повідомленні.

На що скаржились українці?

У зверненнях до Національного банку споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України, та агресивно стягувала заборгованість.

«Варто нагадати, що Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України „Про платіжні послуги“ та „Про валюту і валютні операції“ чітко визначають, що єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня, а законодавство про віртуальні активи наразі розробляється. Те, що немає повноцінного закону про обіг віртуальних активів створює прогалини в правовому регулюванні, якими одразу намагаються скористатися недобросовісні особи. Водночас регуляторні органи фінансових ринків з 2017 року періодично попереджають та інформують громадян про ризики операцій з віртуальними активами», — кажуть у НБУ.

Що буде далі

Відповідно до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Національний банк має право прийняти рішення про належність або неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових послуг, до певного виду фінансових послуг та про заборону надання таких послуг.

У зв’язку з визнанням у правочинах, що укладаються сервісом «BitCapital», наявності ознак фінансової послуги та, відповідно, здійснення діяльності з надання такої послуги поза законом та без дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку у сфері надання фінансових послуг, а саме про захист прав споживачів фінансових послуг, Національний банк провів відповідну перевірку.

У Нацбанку стверджують, що проведена перевірка сервісу «BitCapital» виявила системні порушення законодавства України, а саме:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов’язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

«Виявлені порушення свідчать про протиправність діяльності Golden Interest Group Limited та відповідного сервісу «BitCapital». Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора.

З огляду на вищезазначені факти Національний банк прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі «BitCapital», наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит", — зазначають у повідомленні.

Там додають, що наразі встановлено ознаку небездоганної ділової репутації щодо ключових осіб / керівника / власників істотної участі установи, в разі здійснення цією установою безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку.

Як захистити себе

Національний банк України попереджає усіх громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, особливо тими, що працюють з віртуальними активами.

Перед підписанням будь-якого договору про надання фінансової послуги або послуги, подібної на фінансову, обов’язково перевіряйте на офіційному іннтернет-представництві Національного банку, чи включена така установа до реєстрів НБУ. Якщо так, то, відповідно, вона має дотримуватися всіх вимог законодавства.

З метою належного та своєчасного інформування споживачів щодо будь-яких виявлених фактів здійснення діяльності з надання фінансових послуг без ліцензії або надання послуг, які мають ознаки фінансових, повідомлення про такі сервіси розміщуються на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Наразі Національний банк здійснює аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів, щодо інших подібних випадків, інформація про які розміщена за єдиним посиланням

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