У Іспанії хочуть створити перший в сучасній історії країни повноцінний авіаносець — Finance.ua

У Іспанії хочуть створити перший в сучасній історії країни повноцінний авіаносець Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

У Іспанії хочуть створити перший в сучасній історії країни повноцінний авіаносець

Іспанська суднобудівна компанія Navantia розпочала попереднє техніко-економічне дослідження щодо створення першого в сучасній історії країни повноцінного авіаносця.

Новий корабель має отримати катапульти, аерофінішер, а розміри льотної палуби дозволятимуть розміщувати до 30 літаків.

Наявність такого авіаносця потенційно дозволить оснастити його літаками типу Rafale M, F/A- 18 °F Super Hornet або навіть F-35C, якщо уряд Іспанії ухвалить відповідне рішення щодо їх закупівлі.

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Новий авіаносець, за задумом, має доповнити два майбутні універсальні десантні кораблі, що прийдуть на зміну нинішньому універсальному авіаносному кораблю Juan Carlos I, який експлуатується з 2009 року.

У Navantia зауважили, що проект перебуває на початковій стадії. Якщо його буде затверджено, будівництво може розпочатися не раніше ніж через десять років, а введення в дію очікується не раніше 2040 року.

Попередньо авіаносець може мати водотоннажність до 40 тисяч тонн і стати новим флагманом іспанського флоту. Це розширення є частиною масштабної програми модернізації ВМС Іспанії під назвою Armada 2050.

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Окрім авіаносця, компанія Navantia також реалізовуватиме широку програму будівництва надводних бойових кораблів для ВМС Іспанії як один із провідних суднобудівників країни.

Зараз Navantia працює над будівництвом нового судна комплексної підтримки для ВМС Іспанії на корабельні у Ферролі. Вартість підписаного контракту складає 439 мільйонів євро. Компанія розширює можливості будівництва надводних кораблів завдяки великому пакету замовлень від уряду Іспанії. Окрім корабля комплексної підтримки, Navantia будує багатоцільові фрегати за проектом F110 для ВМС країни.

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