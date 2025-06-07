У Китаї представлено революційний гіперзвуковий двигун для літаків — Finance.ua

У Китаї представлено революційний гіперзвуковий двигун для літаків
У Китаї презентували інноваційний гіперзвуковий двигун, здатний розганяти літаки до вражаючих 20 000 км/год.
Про це повідомляє Farmingdale Observer.
Революційність цієї розробки полягає в її здатності працювати у двох режимах.
До швидкості у 7 Махів (приблизно 8575 км/год) двигун використовує ротаційну детонацію — процес, що забезпечує максимальну енергоефективність.
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При подоланні цієї межі система переходить у режим похилої детонації, який забезпечує вищу стабільність і продуктивність.
Завдяки новітній технології, переліт з Парижа до Нью-Йорка може тривати всього близько двох годин.
За словами журналістів, розробку потенційно можна буде застосовувати як у цивільній авіації, так і у військовій сфері.
Втім, у матеріалі наголошується, що ефективність гіперзвукового двигуна на практиці поки не доведена. Крім того, розробка може зіткнутися з низкою технічних і фінансових викликів.
Попри це, експерти вважають, що новий двигун може стати важливим етапом на шляху до нової ери в авіації вже у найближчому майбутньому.
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