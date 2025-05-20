У Польщі конфіскували шини для літаків Boeing, які могли потрапити до рф — Finance.ua

У Польщі конфіскували шини для літаків Boeing, які могли потрапити до рф
Польські митники затримали вантажівку з п’ятьма тоннами шин для цивільних літаків Boeing, які мали пройти транзитом через білорусь і росію. Ці товари підпадають під санкції Європейського Союзу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву польської Національної податкової адміністрації.
«Під час перевірки вантажівки в Корощині офіцери виявили, що водій перевозив шини для цивільних літаків Boeing, хоча задекларував їх як шини для легкових і автобусних транспортних засобів», — заявили у польській податкової адміністрації.
Як зазначається, вантаж було відправлено компанією з Іспанії, а одержувачем виступала компанія з Азербайджану.
За фактом митного шахрайства розпочато кримінально-фіскальне провадження. Санкційний вантаж було вилучено.
Як відомо, західні країни запровадили санкції проти росії та білорусі після повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року. А виробники літаків, зокрема Airbus і Boeing, припинили постачання запчастин, технічну підтримку та обслуговування літаків для російських авіакомпаній.
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