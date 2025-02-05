У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів — Finance.ua

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон 35 млрд доларів, що призвело до обвалу економіки.

Про це він розповів в інтерв’ю Пірсу Моргану.

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«У перший рік війни громадяни України вивезли з України тільки офіційно, тільки в перший рік війни, 35 мільярдів (доларів). 35 мільярдів! І ніхто їх не міг зупинити. Це їхні гроші, це їхні права, вони вільні. Але вони вивозили не тільки так, а й переводили свої рахунки за кордон — в Європу, в Сполучні Штати, в інші країни. Так, наша економіка рухнула. І одна з причин було саме це — виведення великого капіталу з України», — зазначив Зеленський.

За його словами, на цьому тлі допомога міжнародних партнерів була важливою, суттєвою і Україна за неї дуже вдячна. Водночас часто іноземні кошти, заявлені у пакетах, не в повному обсязі потрапляли до бюджету, бо йшли на виробництво зброї, яку поставляли Україні, або ж на підтримку біженців.

«Частина тих грошей, про які кажуть США, фінансувала виробництво у Сполучених Штатах. Так, компанії, які виробляли зброю, безумовно, сказали, що вся ця зброя для України і, безумовно, ми за це вдячні. Але нам один раз вже порахували цю зброю, коли передали пакет на 46 мільярдів. Вони збільшили виробництво в США. Нам це допомогло, ми вдячні, але всі ці гроші залишились в США, в конкретних компаніях, на конкретних заводах, в прибутку конкретних людей і в заробітних платах виключно громадян США, які працюють в цих компаніях», — підкреслив президент.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв , що Україна від США не отримувала 177 мільярдів доларів США на військову допомогу. Реальне число набагато менше, ніж заявляють деякі американські політики. Ідеться про понад 70 мільярдів доларів США зброєю. Зеленський розповів, що від політиків у Сполучених Штатах чув, що американці «дали Україні 177 мільярдів доларів допомоги», яку підтримував Конгрес або різні організації — проте справжнє число абсолютно відрізняється від заявленого.

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