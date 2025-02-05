Волонтерам дозволили ввозити автівки без оподаткування: деталі — Finance.ua

Волонтерам дозволили ввозити автівки без оподаткування: деталі Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

Волонтерам дозволили ввозити автівки без оподаткування: деталі

Кабінет Міністрів України розширив можливості для надання благодійної допомоги, оновивши перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Зміни насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Що змінилося

Нова редакція Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2014 № 112 «Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб» дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини.

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«Оновлена постанова також передбачає нову позицію „Медичні послуги“ та „Послуги з освіти і науки“. Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах)», — наголосили у Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, що за ініціативи Мінсоцполітики у грудні 2023-го запрацювала Автоматизована система гуманітарної допомоги (АС ГД) — за цей час вона зафіксувала понад 150 тисяч вантажів. А в жовтні 2024 року Урядом, за ініціативи Мінсоцполітики, запроваджено спрощений порядок реєстрації військовослужбовцями волонтерських автомобілів, які ввозяться для підтримки Сил оборони України.

Водночас у Головному сервісному центрі МВС нагадали , як поставити гуманітарний автомобіль на тимчасовий облік на військовослужбовця.

Як поставити гуманітарні авто на тимчасовий облік за військовослужбовцем

Транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога, підлягають тимчасовому державному обліку. Військовослужбовці можуть поставити на себе автівку, яка використовується під час виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.

Для постановки на тимчасовий облік необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з пакетом документів:

заява військовослужбовця — набувача транспортного засобу;

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року № 584;

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953.

Далі у сервісному центрі МВС на транспортний засіб видаються номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон.

Також транспортний засіб знімається з тимчасового військового обліку. Це можливо у випадках, якщо військова частина здійснить інформування щодо таких обставин:

знищення транспортного засобу;

загибелі (смерті) набувача;

призупинення військової служби набувача;

визнання набувача особою, яка зникла безвісти;

перебування набувача у полоні;

перебування набувача на лікуванні впродовж періоду, що перевищує один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення набувача з військової служби;

відмова набувача від транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, на користь іншого військовослужбовця.

Якщо автівку знято з тимчасового обліку, її можна передати лише тому військовослужбовцю, який був внесений в акт приймання-передачі (може бути до п’яти осіб). У такому випадку до тимчасового реєстраційного талона у графу «Особливі відмітки» вноситься відмітка «Гуманітарна допомога» та відомості про таких військовослужбовців.

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Однак це не стосується випадків, коли транспорт був знятий з тимчасового державного обліку для постановки на відомчий облік або вибракуваний у зв’язку зі знищенням.

Нагадуємо, що упродовж трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою і які перебувають на тимчасовому державному обліку, підлягають відомчій реєстрації державними органами сектору безпеки і оборони. У протилежному випадку тимчасовий державний облік скасовується і транспортні засоби вважатимуться необлікованими.

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