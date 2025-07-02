Китайські автобренди здобувають рекордну частку ринку гібридів та електромобілів у Європі — Finance.ua
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Китайські автобренди здобувають рекордну частку ринку гібридів та електромобілів у Європі

Технології&Авто
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Китайські автобренди здобувають рекордну частку ринку гібридів та електромобілів у Європі
Китайські автобренди здобувають рекордну частку ринку гібридів та електромобілів у Європі
Китай підтверджує ефективність своєї стратегії на одному з найбільших та найконкурентніших автомобільних ринків світу. У Європі досягнуто рекордної частки на ринку як гібридних, так і електричних автомобілів.
Про це пишуть Dataforce, Capital та Bloomberg.
Китайські автомобільні бренди на чолі з BYD та MG SAIC Motor перевищили 9-відсоткову частку на європейському ринку як гібридних, так і електромобілів, свідчать дані аналітики від Dataforce.
Зростання частки на сегментах електричних та гібридних автомобілів — тут Китай має значну перевагу.
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«Зростаючий успіх обумовлений конкурентоспроможними технологіями акумуляторів і передовим програмним забезпеченням», — пише Bloomberg.
Зростання продажів гібридів доволі динамічне: у травні 2024 року китайські бренди мали лише 1% на ринку плагін-гібридів; ситуація рівно через рік — 12% продажів у цьому сегменті. Ідеться також про зростання в категорії м’яких гібридів, де частка китайських виробників склала 7%.
Нині в Європі існують серйозні побоювання щодо виходу на ринок китайських виробників. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розглядає можливість введення імпортних мит на китайські електромобілі, що нещодавно схвалили США.
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Однак у китайських компаній є свій план дій.
Китайський автовиробник BYD планує виробляти малолітражні автомобілі в Європі з наступного року. У компанії кажуть, що імовірні мита не матимуть істотного впливу, і ось чому.
«Ми станемо європейським виробником. Ми плануємо запустити сегмент B наступного року», — пояснює Пенні Пен, європейський директор з маркетингу BYD, в інтерв’ю діловому журналу «Capital».
BYD є найбільшим у світі виробником електромобілів, випереджаючи Tesla. Також компанія вважається лідером на китайському автомобільному ринку.
За матеріалами:
УНН
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