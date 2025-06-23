Китай наближається до США в розробці чипів — Finance.ua

Китай наближається до США в розробці чипів Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Радник Білого дому з технологій Девід Сакс заявив, що Китай стрімко скорочує відставання від США в галузі проектування напівпровідників.

В інтерв’ю Bloomberg він оцінив розрив між країнами як «лише півтора-два роки» і відзначив особливо швидкий прогрес Huawei в обході американських експортних обмежень.

За словами Сакса, Huawei готує масштабні поставки нового ШІ-чіпа 910C, який об’єднує два попередніх 910B і за продуктивністю наближається до Nvidia H100. Хоча це рішення не є технологічним проривом, воно дає змогу суттєво наростити обчислювальні потужності — важливий крок в умовах посилення санкцій.

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Сакс попередив, що в разі виходу китайських чипів на міжнародний ринок, американські компанії зіткнуться з серйозною конкуренцією. При цьому він висловив побоювання, що надмірні обмеження на експорт можуть зіграти проти США: надто жорстка політика може не тільки прискорити розвиток конкурентів, а й перешкодити поширенню американських стандартів по всьому світу.

Він нагадав, що саме з цієї причини адміністрація Трампа раніше скасувала правило часів Байдена, що обмежувало експорт GPU і вимагало спецліцензії на продаж закордонним покупцям. Сакс наголосив, що США мають залишатися лідером, але водночас не втрачати союзників, готових дотримуватися правил безпеки.

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Хоча засновник Huawei визнав, що компанія поки що відстає від США на одне покоління у виробництві GPU, Сакс зазначив: багато АІ-сценаріїв не вимагають новітніх чипів. Якщо Huawei зможе запропонувати досить потужні і доступні рішення, а також вибудувати власну екосистему, вона цілком може зайняти серйозну нішу в глобальній індустрії.

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