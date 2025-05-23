Україна хоче налагодити власне виробництво мікрочипів до 2035 року — Finance.ua

Україна хоче налагодити власне виробництво мікрочипів до 2035 року Сьогодні 18:30

Україна хоче налагодити власне виробництво мікрочипів до 2035 року

Україна розпочала розробку стратегії створення національного виробництва мікрочипів, яка передбачатиме його запуск до 2035 року.

Про це розповіли представники Міністерства цифрової трансформації під час панельної дискусії на конференції DOU Day 2025.

У Мінцифри повідомили, що це частина нової національної стратегії, спрямованої на зменшення залежності України від іноземних технологій. Україна не планує одразу змагатися з лідерами галузі, що розробляють процесори на 3−5 нанометрах. Натомість акцент буде зроблено на зріліших, перевірених техпроцесах у діапазоні 110−180 нанометрів. Такі чипи простіші у виробництві та повністю задовольняють потреби держави у сферах оборони, кібербезпеки та цивільної промисловості.

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Варто зазначити, що чим менший розмір транзисторів (менші нанометри), тим більше їх можна розмістити на чипі. Це забезпечує вищу продуктивність, більшу швидкість обробки даних і кращу ефективність роботи чипа.

Для зведення заводу з виробництва чипів потрібні величезні інвестиції, які можуть досягати сотень мільйонів доларів. Крім того, виробничий процес дуже чутливий до багатьох факторів: навіть невеликі вібрації чи перебої з електрикою можуть порушити всю технологічну лінію.

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Наразі команда експертів при Мінцифри працює над розробкою комплексної стратегії для цієї галузі. Очікується, що найближчим часом вона буде презентована публічно. Після цього розпочнеться робота над необхідними змінами в законодавстві та пошук міжнародних партнерів і інвесторів.

Якщо все піде за планом, Україна матиме можливість створити сучасну індустрію мікроелектроніки, яка стане основою для забезпечення безпеки, оборони та технологічного розвитку країни.

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