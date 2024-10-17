Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів — Finance.ua
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Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів

Фондовий ринок
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Інвестори в акції чипів стикаються з новим викликом після того, як стриманий прогноз ключового постачальника обладнання ASML Holding NV спричинив глобальне падіння в цьому секторі.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Загальні втрати ринкової вартості індексу виробників чипів, що торгуються в США, та найбільших азійських компаній досягли понад $420 мільярдів. Акції ASML продовжили падіння в середу, втративши 5,0%.
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Попередження від нідерландської компанії ASML зупинило зростання, яке підштовхнуло індекс акцій, що торгуються в США, до тримісячного максимуму. Акції Nvidia Corp. впали майже на 5% у вівторок після того, як раніше цього тижня досягли рекордного закриття на фоні зниження побоювань щодо проблем із виробництвом їхнього нового продукту штучного інтелекту.
Акції ASML впали найбільше з 1998 року в Європі після того, як виробник найсучасніших у світі машин для виготовлення чипів знизив свій прогноз через уповільнення у сферах, не пов’язаних зі штучним інтелектом. Компанія зменшила верхню межу свого прогнозу загальних чистих продажів на 2025 рік до €35 мільярдів ($38 мільярдів) із €40 мільярдів.
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