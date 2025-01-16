Мінцифри планує запустити виробництво чипів в Україні — Forbes Ukraine Сьогодні 20:20 — Технології&Авто

Мінцифри хоче запустити виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів (нм), щоправда, це не найбільш передові розробки.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Наприклад, американська компанія Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями процесорів розміром 1,8 нм та 4 нм відповідно.

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Як зазначає один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов, закривати потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів цілком можливо чипами, які планує виробляти Україна.

Початкові плани виробництва — до 1000 кремнієвих пластин на місяць.

Одним з варіантів початку виробництва зазначають те, що Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії.

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Так, держава може контролювати фабрику, забезпечуючи потреби ВПК та наукових проєктів. На цьому етапі українських спеціалістів навчать за кордоном, а Україна сплачуватиме ліцензійний збір і отримуватиме техпідтримку.

Перевага полягає в тому, що Україна зможе вдосконалити технологію для виробництва спеціалізованих чипів, наприклад, стійких до РЕБ або придатних для космосу, каже Груданов.

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Другий варіант — залучити партнера через державний тендер: австрійську AMS, французьку CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійську STMicro, материнську компанію китайського виробника чипів SMIC — LFoundry або ізраїльську TowerSemiconductors.

Груданов зазначає, що витрати на будівництво фабрики чипів в Україні за моделлю ліцензування становитиме до $1 млрд. Водночас засновник технологічної компанії «Квазар‑Мікро» Євген Уткін оцінює витрати на будівництво фабрики для виробництва чипів майже у $5 млрд.

Економічна Правда За матеріалами:

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