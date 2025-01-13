У 2024 році найбільший у світі виробник чипів TSMC отримав рекордний дохід за 30 років завдяки розвитку ШІ — Finance.ua

У 2024 році найбільший у світі виробник чипів TSMC отримав рекордний дохід за 30 років завдяки розвитку ШІ 13.01.2025, 00:35 — Фондовий ринок

У 2024 році найбільший у світі виробник чипів TSMC отримав рекордний дохід за 30 років завдяки розвитку ШІ

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), яка виробляє напівпровідники для найбільших світових компаній від Apple до Nvidia, отримала минулого року рекордний дохід з моменту виходу на біржу в 1994 році.

TSMC опублікувала грудневий квартальний дохід, який перевищив оцінки аналітиків: дохід у четвертому кварталі склав 868,5 млрд нових тайванських доларів ($26,3 млрд), що на 38,8% більше, ніж торік, пише CNBC.

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У 2024 році дохід TSMC склав 2,9 трильйона нових тайванських доларів, що є найвищим показником річного обсягу продажів з моменту виходу компанії на біржу в 1994 році.

TSMC вважається найсучаснішим виробником мікросхем у світі, враховуючи її здатність виробляти найсучасніші напівпровідники. Компанії допомагає високий попит на мікросхеми штучного інтелекту, особливо з боку Nvidia, а також постійне вдосконалення напівпровідників для смартфонів.

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За останні 12 місяців акції TSMC, зареєстровані на Тайвані, зросли на 88%.

TSMC інвестує великі кошти в будівництво нових заводів за кордоном. Так, лише у три заводи в США (два — у штаті Аризона й один — у Фініксі) компанія інвестувала $65 млрд.

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