TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого — Finance.ua
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TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого

Технології&Авто
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TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого
TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого
Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка є найбільшим у світі виробником чипів, розпочала масове виробництво напівпровідників на своєму першому в Японії заводі.
Про це повідомляє Kyodo News.
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Завод у префектурі Кумамото виробляє мікросхеми з техпроцесом від 12 до 28 нанометрів для таких клієнтів, як Sony Group Corp. і виробник автозапчастин Denso Corp.

Плани на другий завод

Найбільший у світі виробник чипів планує побудувати другий завод у Японії поряд із першим, він вироблятиме більш досконалі 6-нанометрові напівпровідники.
Будівництво має розпочатися до березня наступного року, запустити підприємство у роботу планують до кінця 2027 року.
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Уряд Японії надає TSMC субсидію у понад 1 трильйон єн (6,3 мільярда доларів), вважаючи внутрішнє виробництво чипів «критичним для економічної безпеки, оскільки сильна залежність від основного постачальника — Тайваню створює геополітичні ризики у зв’язку зі зростанням напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм через цей острів».
За матеріалами:
Укрінформ
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