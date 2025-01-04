TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого — Finance.ua

TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

TSMC запустила перший завод у Японії та готується до будівництва другого

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка є найбільшим у світі виробником чипів, розпочала масове виробництво напівпровідників на своєму першому в Японії заводі.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Завод у префектурі Кумамото виробляє мікросхеми з техпроцесом від 12 до 28 нанометрів для таких клієнтів, як Sony Group Corp. і виробник автозапчастин Denso Corp.

Плани на другий завод

Найбільший у світі виробник чипів планує побудувати другий завод у Японії поряд із першим, він вироблятиме більш досконалі 6-нанометрові напівпровідники.

Будівництво має розпочатися до березня наступного року, запустити підприємство у роботу планують до кінця 2027 року.

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Уряд Японії надає TSMC субсидію у понад 1 трильйон єн (6,3 мільярда доларів), вважаючи внутрішнє виробництво чипів «критичним для економічної безпеки, оскільки сильна залежність від основного постачальника — Тайваню створює геополітичні ризики у зв’язку зі зростанням напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм через цей острів».

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