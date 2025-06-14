Світові продажі чіпів зросли майже на чверть — Finance.ua

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Світові продажі чіпів зросли майже на чверть

Технології&Авто
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Світові продажі чіпів зросли майже на чверть
Світові продажі чіпів зросли майже на чверть
Світові продажі чипів у квітні 2025 року зросли на 22,7% у річному обчисленні і становили 57 млрд доларів. Порівняно з березнем ринок напівпровідників зріс на 2,5%.
Про це повідомляє Асоціація напівпровідникової промисловості (SIA).
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«Глобальні продажі напівпровідників у квітні вперше у 2025 році зросли порівняно з попереднім місяцем, і світовий ринок продовжує демонструвати зростання рік у рік, зумовлене збільшенням продажів в Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні», — розповів президент і генеральний директор SIA Джон Нойффер.
За його словами, новий прогноз галузі передбачає стійке зростання світового ринку у 2025 році, зумовлене попитом на штучний інтелект, хмарну інфраструктуру та передову споживчу електроніку.
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У регіональному розрізі продажі у квітні в річному обчисленні зросли в Америці (44,4%), Азіатсько-Тихоокеанському регіоні/усіх інших країнах (23,1%), Китаї (14,4%), Японії (4,3%) і Європі (0,1%).
Згідно з прогнозом, глобальні продажі чипів за підсумками 2025 року зростуть на 11,2% - до 770,9 млрд доларів. У 2026 році світові продажі, як очікують, досягнуть 760, 7 млрд доларів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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