Світові продажі чіпів зросли майже на чверть — Finance.ua

Світові продажі чіпів зросли майже на чверть Сьогодні 22:20 — Технології&Авто

Світові продажі чіпів зросли майже на чверть

Світові продажі чипів у квітні 2025 року зросли на 22,7% у річному обчисленні і становили 57 млрд доларів. Порівняно з березнем ринок напівпровідників зріс на 2,5%.

Про це повідомляє Асоціація напівпровідникової промисловості (SIA).

Читайте також TSMC оголосила терміни старту виробництва 1,4-нм чіпів із нанолистами

«Глобальні продажі напівпровідників у квітні вперше у 2025 році зросли порівняно з попереднім місяцем, і світовий ринок продовжує демонструвати зростання рік у рік, зумовлене збільшенням продажів в Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні», — розповів президент і генеральний директор SIA Джон Нойффер.

За його словами, новий прогноз галузі передбачає стійке зростання світового ринку у 2025 році, зумовлене попитом на штучний інтелект, хмарну інфраструктуру та передову споживчу електроніку.

Читайте також Німеччина планує близько €2 млрд на нові субсидії на чіпи

У регіональному розрізі продажі у квітні в річному обчисленні зросли в Америці (44,4%), Азіатсько-Тихоокеанському регіоні/усіх інших країнах (23,1%), Китаї (14,4%), Японії (4,3%) і Європі (0,1%).

Згідно з прогнозом, глобальні продажі чипів за підсумками 2025 року зростуть на 11,2% - до 770,9 млрд доларів. У 2026 році світові продажі, як очікують, досягнуть 760, 7 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.