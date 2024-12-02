Німеччина планує близько €2 млрд на нові субсидії на чіпи — Finance.ua

Німеччина планує близько €2 млрд на нові субсидії на чіпи Сьогодні 04:06 — Фінтех і Картки

Уряд Німеччини готує мільярди євро нових інвестицій у напівпровідникову промисловість країни, через два місяці після того, як корпорація Intel відмовилася від планів будівництва заводу з виробництва мікросхем у Магдебурзі вартістю 30 мільярдів євро (32 мільярди доларів США).

Нові кошти будуть надані компаніям-виробникам мікросхем для розвитку «сучасних виробничих потужностей, які значно перевищують поточний рівень техніки», — заявила в четвер Анніка Айнхорн, прес-секретар міністерства економіки Німеччини.

Очікується, що субсидії складуть близько 2 мільярдів євро, повідомили двоє людей, які були присутні на офіційному заході, присвяченому планам фінансування на цьому тижні, і які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення не було публічним.

Речник міністерства заявив, що сума буде в «низькому однозначному діапазоні мільярдів євро», відмовившись уточнити її.

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