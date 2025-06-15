У ЄС зросли до максимуму за 9 місяців продажі китайських електроавтомобілів — Finance.ua

У ЄС зросли до максимуму за 9 місяців продажі китайських електроавтомобілів Сьогодні 07:14 — Технології&Авто

У ЄС зросли до максимуму за 9 місяців продажі китайських електроавтомобілів

Китайські бренди знову виходять у лідери європейського ринку електромобілів. Компанії демонструють стрімке зростання після торішнього спаду через запроваджені мита.

Про це пише Bloomberg.

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У квітні частка китайських електромобілів на європейському ринку сягнула 8,9% - це найвищий показник з липня 2023 року.

Показники продовжують зростати

Лідером зростання стала компанія BYD Co., яка випередила Tesla за кількістю зареєстрованих електромобілів у Європі.

Попри жорсткі торговельні бар’єри з боку ЄС, китайські автовиробники змогли адаптуватися й зміцнити свої позиції не лише в сегменті електрокарів, а й серед гібридних моделей та авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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У квітні китайські бренди забезпечили 7,6% продажів гібридів у Європі — ще рік тому цей показник був нижче 1%.

Особливо помітно зросли обсяги продажів BYD: за місяць компанія зареєструвала 7 231 електромобіль, що на 169% більше, ніж торік. Загальний приріст продажів китайської марки у квітні становив 359%.

Телеканал 24 За матеріалами:

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