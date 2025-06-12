Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні — Finance.ua
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Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні

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Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні
Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні, Фото: dpss.gov.ua
Україна закликає виробників електромобілів та сільськогосподарської техніки з Китаю відкривати українські підприємства.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі за підсумками китайсько-української конференції.
У Торгово-промисловій палаті України відбулася китайсько-українська конференція, присвячена розвитку партнерства в автомобільній галузі.
Зараз чимало відомих китайських брендів техніки офіційно не представлені в Україні. Через це українці змушені купувати їхню продукцію через треті країни, без гарантійного обслуговування та доступу до сервісу й запчастин.
«Тому так важливо створити відкритий діалог для китайських компаній, щоб працювати в Україні офіційно», — наголосили в Держпродспоживслужбі.
Учасники конференції обговорили, як заохотити китайські компанії працювати в Україні напряму: відкривати представництва, сервісні центри, а також створювати спільні підприємства.

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Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, відкриття офіційних сервісних центрів дозволить українцям отримувати повноцінне обслуговування авто й техніки китайського виробництва.
Також він звернув увагу на перспективи у сфері аграрної техніки. Зокрема, створення спільного виробництва дає змогу не лише покращити якість техніки, а й сприяє розвитку українського агросектору.
Учасники конференції обговорили такі теми:
  • що потрібно китайським компаніям для старту в Україні;
  • якої підтримки вони очікують від держави;
  • переваги локалізації виробництва;
  • як вирішити проблеми споживачів через офіційну присутність брендів.

Успішний приклад

В Україні вже два роки працює спільний українсько-китайський проєкт з виробництва тракторів. Китайські комплектуючі використовують для збирання техніки в Україні. Це один із прикладів реальної співпраці в агросфері та обміну технологіями.
Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, в українському автопарку зростає частка китайських машин — переважно у сегменті продажів нових, а також і в імпорті уживаних моделей та внутрішніх перепродажах.
Найбільшу популярність в цьому сегменті має електрокросовер китайського виробництва Volkswagen ID.4 Crozz. На другому місці — Geely CK, а замикає трійку лідерів Chery QQ. Середній вік автомобілів у цьому сегменті — 9 років.
За даними Укравтопрому, найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
  1. BYD Song Plus — 179 од.;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 153 од.;
  3. Audi Q4 e-tron — 75 од.;
  4. Zeekr 001 — 63 од.;
  5. Zeekr 7X — 43 од.
За матеріалами:
Finance.ua
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