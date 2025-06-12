Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні — Finance.ua

Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні Сьогодні 09:29

Китайських виробників електромобілів і тракторів закликають відкривати бізнес в Україні, Фото: dpss.gov.ua

Україна закликає виробників електромобілів та сільськогосподарської техніки з Китаю відкривати українські підприємства.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі за підсумками китайсько-української конференції.

У Торгово-промисловій палаті України відбулася китайсько-українська конференція, присвячена розвитку партнерства в автомобільній галузі.

Зараз чимало відомих китайських брендів техніки офіційно не представлені в Україні. Через це українці змушені купувати їхню продукцію через треті країни, без гарантійного обслуговування та доступу до сервісу й запчастин.

«Тому так важливо створити відкритий діалог для китайських компаній, щоб працювати в Україні офіційно», — наголосили в Держпродспоживслужбі.

Учасники конференції обговорили, як заохотити китайські компанії працювати в Україні напряму: відкривати представництва, сервісні центри, а також створювати спільні підприємства.

Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, відкриття офіційних сервісних центрів дозволить українцям отримувати повноцінне обслуговування авто й техніки китайського виробництва.

Також він звернув увагу на перспективи у сфері аграрної техніки. Зокрема, створення спільного виробництва дає змогу не лише покращити якість техніки, а й сприяє розвитку українського агросектору.

Учасники конференції обговорили такі теми:

що потрібно китайським компаніям для старту в Україні;

якої підтримки вони очікують від держави;

переваги локалізації виробництва;

як вирішити проблеми споживачів через офіційну присутність брендів.

Успішний приклад

В Україні вже два роки працює спільний українсько-китайський проєкт з виробництва тракторів. Китайські комплектуючі використовують для збирання техніки в Україні. Це один із прикладів реальної співпраці в агросфері та обміну технологіями.

Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, в українському автопарку зростає частка китайських машин — переважно у сегменті продажів нових, а також і в імпорті уживаних моделей та внутрішніх перепродажах.

Найбільшу популярність в цьому сегменті має електрокросовер китайського виробництва Volkswagen ID.4 Crozz. На другому місці — Geely CK, а замикає трійку лідерів Chery QQ. Середній вік автомобілів у цьому сегменті — 9 років.

За даними Укравтопрому, найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus — 179 од.; Volkswagen ID. Unyx — 153 од.; Audi Q4 e-tron — 75 од.; Zeekr 001 — 63 од.; Zeekr 7X — 43 од.

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