День фінансів: реакція України та світу на нові мита Трампа, плюси та мінуси електронних гаманців — Finance.ua

День фінансів: реакція України та світу на нові мита Трампа, плюси та мінуси електронних гаманців Сьогодні 17:45

Четвер, 3 квітня. Сьогодні перші шпальти західних видань заявляють про торгову війну між США та рештою світу. А як відреагувала Україна?

Світова торгівельна війна. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США. Мита торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили рф.

З метою розширення власних повноважень щодо запровадження митних тарифів проти інших держав Трамп видав указ про введення у США надзвичайного стану у зв’язку із загрозою економіці країни.

Тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом, «серйозно вдарять по світовій економіці». Європейський Союз готує заходи у відповідь, ідеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично», — прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. «Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам», — пояснив нардеп Данило Гетманцев.

Нові тарифи президента США Дональда Трампа стали «катастрофою» для світової економіки і створили «величезні труднощі» для Європи, заявив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.

Долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій після того, як Трамп запровадив нові мита.

Нові санкції проти росії. Сполучені Штати Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох росіян, трьох компаній і одного суховантажного судна з рф. Водночас санкції, запроваджені проти дружини російського мільярдера Карини Ротенберг — скасовані.

Прямі іноземні інвестиції в Україну. У 2024 році проти 2023-го притік прямих іноземних інвестицій в Україну в т. ч. на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року. У 2024 році проти 2023-го притік прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 1,16 млрд дол. та склав 3,33 млрд дол. Скорочення ймовірно пов’язано із послабленнями валютних обмежень на транскордонні перекази з боку НБУ,на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року.

$432 мільйонів на ремонт доріг і мостів. Україна Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні». Завдяки цьому Україна отримає перший транш для реалізації проєкту вже цього місяця.

Ліміти на карткові перекази. Національний банк 1 квітня повідомив про скасування ліміту на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень. Водночас шість банків Національний банк 1 квітня повідомив про скасування ліміту на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень. Водночас шість банків вирішили продовжити ліміти на карткові перекази.

Сучасний світ вже важко уявити без електронних гаманців. Їхнє використання стало невіддільною частиною повсякденного життя, особливо в контексті онлайн-споживання та здійснення мобільних платежів. Серед численних платформ, які пропонують послуги електронних гаманців, виділяються три найпопулярніші: PayPal, Apple Pay та Google Wallet. Кожна з них має власні переваги та недоліки, які Finance.ua детально розглянув у новій статті:

Огляд ІТ-ринку праці. Як Як свідчать результати дослідження DOU, у першому кварталі 2025-го найбільше зріс попит на фахівців з AI/ML (+58%) та архітекторів (+48%). Але загалом зростали всі категорії, окрім п’яти. Середня кількість відгуків на одну вакансію у березні — 26,8.

До речі, фахівці work.ua зібрали добірку вакансій, де роботодавці розглядають кандидатів без досвіду й тих, хто не любить складати резюме.

Згідно з останнім дослідженням Польського барометру ринку праці, на 15% зменшилася кількість підприємців, які дають роботу українцям. Натомість стрімко зростає кількість працівників з білорусі та країн Азії.

Угода «Київстар» та Uklon. Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» та продуктова IT-компанія Uklon успішно Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» та продуктова IT-компанія Uklon успішно завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon. Сума угоди склала 155,2 млн доларів.

Ціни на оренду квартир. Березень Березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8−10% порівняно з лютим. Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому хочуть отримати 17 700 грн за однокімнатну квартиру.

Також розповімо про останніх переможців премії FinAwards 2025:

На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи . За підсумками голосування, першу позицію здобула ICU та їхня вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay.

. За підсумками голосування, першу позицію здобула ICU та їхня вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay. У номінації «Найкращий продукт страхової компанії: автоцивілка» перше місце дісталося НАСК Оранта.



перше місце дісталося НАСК Оранта. У номінації «Найкращий клієнтський сервіс» першу сходинку серед усіх дев’яти номінантів посіла СК «Арсенал Страхування».



першу сходинку серед усіх дев’яти номінантів посіла СК «Арсенал Страхування». Щодо номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» , то тут перше місце зайняв «Останній Капіталіст», який має понад 124 тис. підписників.



, то тут перше місце зайняв «Останній Капіталіст», який має понад 124 тис. підписників. Серед номінацій обрали й найкращого провайдера з прийняття платежів в офлайн. Переможцем стала city24.



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