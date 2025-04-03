День фінансів: реакція України та світу на нові мита Трампа, плюси та мінуси електронних гаманців — Finance.ua

День фінансів: реакція України та світу на нові мита Трампа, плюси та мінуси електронних гаманців
Четвер, 3 квітня. Сьогодні перші шпальти західних видань заявляють про торгову війну між США та рештою світу. А як відреагувала Україна?
Світова торгівельна війна. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США. Мита торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили рф.
- З метою розширення власних повноважень щодо запровадження митних тарифів проти інших держав Трамп видав указ про введення у США надзвичайного стану у зв’язку із загрозою економіці країни.
- Тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом, «серйозно вдарять по світовій економіці». Європейський Союз готує заходи у відповідь, ідеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
- «Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично», — прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. «Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам», — пояснив нардеп Данило Гетманцев.
- Нові тарифи президента США Дональда Трампа стали «катастрофою» для світової економіки і створили «величезні труднощі» для Європи, заявив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.
- Долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій після того, як Трамп запровадив нові мита.
Нові санкції проти росії. Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох росіян, трьох компаній і одного суховантажного судна з рф. Водночас санкції, запроваджені проти дружини російського мільярдера Карини Ротенберг — скасовані.
Прямі іноземні інвестиції в Україну. У 2024 році проти 2023-го притік прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 1,16 млрд дол. та склав 3,33 млрд дол. Скорочення ймовірно пов’язано із послабленнями валютних обмежень на транскордонні перекази з боку НБУ,
в т. ч. на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року.
$432 мільйонів на ремонт доріг і мостів. Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні». Завдяки цьому Україна отримає перший транш для реалізації проєкту вже цього місяця.
Ліміти на карткові перекази. Національний банк 1 квітня повідомив про скасування ліміту на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень. Водночас шість банків вирішили продовжити ліміти на карткові перекази.
Сучасний світ вже важко уявити без електронних гаманців. Їхнє використання стало невіддільною частиною повсякденного життя, особливо в контексті онлайн-споживання та здійснення мобільних платежів. Серед численних платформ, які пропонують послуги електронних гаманців, виділяються три найпопулярніші: PayPal, Apple Pay та Google Wallet. Кожна з них має власні переваги та недоліки, які Finance.ua детально розглянув у новій статті:
🤳 PayPal, Apple Pay, Google Wallet: що обрати та які умови
Огляд ІТ-ринку праці. Як свідчать результати дослідження DOU, у першому кварталі 2025-го найбільше зріс попит на фахівців з AI/ML (+58%) та архітекторів (+48%). Але загалом зростали всі категорії, окрім п’яти. Середня кількість відгуків на одну вакансію у березні — 26,8.
- До речі, фахівці work.ua зібрали добірку вакансій, де роботодавці розглядають кандидатів без досвіду й тих, хто не любить складати резюме.
- Згідно з останнім дослідженням Польського барометру ринку праці, на 15% зменшилася кількість підприємців, які дають роботу українцям. Натомість стрімко зростає кількість працівників з білорусі та країн Азії.
Угода «Київстар» та Uklon. Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» та продуктова IT-компанія Uklon успішно завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon. Сума угоди склала 155,2 млн доларів.
Ціни на оренду квартир. Березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8−10% порівняно з лютим. Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому хочуть отримати 17 700 грн за однокімнатну квартиру.
Також розповімо про останніх переможців премії FinAwards 2025:
- На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи. За підсумками голосування, першу позицію здобула ICU та їхня вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay.
- У номінації «Найкращий продукт страхової компанії: автоцивілка» перше місце дісталося НАСК Оранта.
- У номінації «Найкращий клієнтський сервіс» першу сходинку серед усіх дев’яти номінантів посіла СК «Арсенал Страхування».
- Щодо номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси», то тут перше місце зайняв «Останній Капіталіст», який має понад 124 тис. підписників.
- Серед номінацій обрали й найкращого провайдера з прийняття платежів в офлайн. Переможцем стала city24.
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