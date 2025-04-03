Яких вакансій в ІТ стає більше: огляд ринку праці — Finance.ua

Яких вакансій в ІТ стає більше: огляд ринку праці Сьогодні 14:04

Яких вакансій в ІТ стає більше: огляд ринку праці

У березні компанії опублікували на DOU 6408 вакансій — майже стільки ж, як у рекордному січні. Удруге від початку повномасштабної війни показник — понад шість тисяч. Також це на 42% більше, ніж у лютому торік.

У першому кварталі 2025 року компанії розмістили на три тисячі, або на 21%, вакансій більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року. Також це на 30% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

У першому кварталі 2025-го найбільше зріс попит на фахівців з AI/ML (+58%) та архітекторів (+48%). Але загалом зростали всі категорії, окрім п’яти.

У першому кварталі кількісно додалося найбільше вакансій у маркетингу (+328 за три місяці), Front-end (+223), HR (+203) і Sales (+187).

Із 54 категорій у березні лише 15 мали незначну негативну динаміку, ще три залишилися на тому ж рівні, решта зростали.

В AI/ML у березні рекордні 96 вакансій, у Data Engineer — 98. Кількість вакансій для аналітиків майже досягла довоєнного рівня — 423 в березні, так само і в дизайнерів — 306 у березні.

За останній рік помітні позитивні тенденції у продакт-менеджерів (на 23% більше вакансій, ніж у березні торік), проджект-менеджерів (+36%), QA (+50%).

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У березні була рекордна кількість вакансій у багатьох нетехнічних категоріях: Finance — 197, HR — 301, Legal — 95, SEO — 81, Support — 219. У маркетингу вже вдруге показник — понад 7 тисяч вакансій.

У С++ в березні було 59 вакансій — це поки що найбільший рівень за останні півтора року.

У Node. js спостерігається зростання протягом року: на 46% вакансій більше, ніж у березні торік. У Python рекордні з початку повномасштабки 204 вакансії. Але більшість технічних категорій стабільні.

Кількість miltech-вакансій повернулася на рівень січня — 318 у березні. Проте кількість відгуків рекордна — понад три тисячі.

Ремоут зростає

У березні були рекордні показники кількості ремоут-вакансій (4454) і за кордоном (809).

У найбільших містах є зростання за рік: у Києві на 27% вакансій більше, ніж у березні торік, у Львові — на 28%. У Вінниці різке зростання з початку цього року — від 123 до 230 вакансій нині.

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Попит на найбільш досвідчених айтівців (5+ років) перевищив довоєнний рівень — 1266 вакансій у березні. Це на 44% більше, ніж у березні торік.

Зростають всі категорії, але найбільш активно — для початківців: на 38% більше вакансій для фахівців з досвідом до року, ніж у березні торік, для айтівців без досвіду — на 61%.

У березні найбільш затребувані найдосвідченіші фахівці — Front-end, DevOps, Node.js. В інших групах за досвідом традиційно лідирує маркетинг. Серед фахівців з досвідом 1−5 років друга найпопулярніша категорія вакансій — аналітики.

Найбільш конкурентні категорії в березні

Середня кількість відгуків на одну вакансію у березні — 26,8. Кандидати активно шукають нову роботу — знову понад 120 тисяч відгуків, як і в січні.

У 36 категоріях у березні зменшилася конкуренція, у 18 зросла.

Традиційно категорією з найбільшою середньою кількістю відгуків залишається Front-end — 96 у березні. У QA після незначного зростання знову почала знижуватися середня кількість відгуків на вакансію — 68,3 у березні. На третьому місці — Project manager — з 51,5 відгуку.

Рекордна конкуренція була в Unity — у середньому 49,7 відгуку на вакансію. Майже стільки ж у Java — 48,6.

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Майже 1800 компаній опублікували вакансії в березні

З початку року компанії знову активніше реєструються на DOU. 97 нових у березні.

Від січня кількість компаній, що публікують вакансії на DOU, тримається на рівні понад 1700 компаній щомісяця. Такий показник досягнуто вперше від початку повномасштабної війни.

Трійка компаній, що розмістили найбільше вакансій у березні, така ж, як і в лютому: Genesis, N-iX та EVOPLAY. З нових компаній у переліку — RISK Inc, BetterMe, FAVBET Tech, JustMarkets Tech.

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