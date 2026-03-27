З початку 2026 року відкрили 14 нових експортних ринків для українського продовольства Сьогодні 06:13 — Аграрний ринок

Станом на березень 2026 року для вітчизняних продовольчих товарів відкрито 14 нових експортних ринків.

Про це сказав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук в інтервʼю Укрінформу.

«Війна стала парадоксальним драйвером. З початку року станом на березень 2026-го для вітчизняних продовольчих товарів відкрито 14 нових експортних ринків. А з 2022 року для продовольства із України відкрито 89 нових ринків. Ми активізували роботу, а партнери, які підтримують Україну, почали швидше відкривати свої ринки. Змінилася і географія: більше Азії, більше Африки, диверсифікація замість залежності від окремих ринків», — сказав Ткачук.

За його словами, ключовими продуктами, які постачає Україна на експорт, є м’ясо птиці, яйця та яєчні продукти, а також мед, зернові, цукор тощо.

«Крім того, це популяризація українського, через програму „Зроблено в Україні“. Підтримку в Україні виробників за цією програмою здійснює уряд з ініціативи Президента, де відшкодовується і повертається частина кешбеку. Ми маємо таку мету, спільно з усіма причетними міністерствами, щоб те, що зроблено в Україні, було відомо у світі й підтверджувало найвищу якість», — зазначив очільник відомства.

Він підкреслив, що відкриття експортних ринків для української харчової продукції у світі є, по суті, визнанням вітчизняної системи контролю, в центрі якої діє Держпродспоживслужба.

«Незалежно від викликів війни, наша система контролю працює, і ми підтверджуємо, і забезпечуємо, і гарантуємо, що продукція, яку постачатимемо в ці країни за відкриття ринку, відповідатиме найвищим стандартам якості», — підсумував Ткачук.

