0 800 307 555
укр
0 800 307 555
З початку 2026 року відкрили 14 нових експортних ринків для українського продовольства

Аграрний ринок
123
З початку 2026 року відкрили 14 нових експортних ринків для українського продовольства
З початку 2026 року відкрили 14 нових експортних ринків для українського продовольства
Станом на березень 2026 року для вітчизняних продовольчих товарів відкрито 14 нових експортних ринків.
Про це сказав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук в інтервʼю Укрінформу.
«Війна стала парадоксальним драйвером. З початку року станом на березень 2026-го для вітчизняних продовольчих товарів відкрито 14 нових експортних ринків. А з 2022 року для продовольства із України відкрито 89 нових ринків. Ми активізували роботу, а партнери, які підтримують Україну, почали швидше відкривати свої ринки. Змінилася і географія: більше Азії, більше Африки, диверсифікація замість залежності від окремих ринків», — сказав Ткачук.
За його словами, ключовими продуктами, які постачає Україна на експорт, є м’ясо птиці, яйця та яєчні продукти, а також мед, зернові, цукор тощо.
«Крім того, це популяризація українського, через програму „Зроблено в Україні“. Підтримку в Україні виробників за цією програмою здійснює уряд з ініціативи Президента, де відшкодовується і повертається частина кешбеку. Ми маємо таку мету, спільно з усіма причетними міністерствами, щоб те, що зроблено в Україні, було відомо у світі й підтверджувало найвищу якість», — зазначив очільник відомства.
Він підкреслив, що відкриття експортних ринків для української харчової продукції у світі є, по суті, визнанням вітчизняної системи контролю, в центрі якої діє Держпродспоживслужба.
«Незалежно від викликів війни, наша система контролю працює, і ми підтверджуємо, і забезпечуємо, і гарантуємо, що продукція, яку постачатимемо в ці країни за відкриття ринку, відповідатиме найвищим стандартам якості», — підсумував Ткачук.
За матеріалами:
Finance.ua
Аграрії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems