На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи — Finance.ua
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На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи

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На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи
На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи
28 березня в Києві відбулася щорічна премія FinAwards 2025 організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Цього року переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома поза ним. Однією з номінацій була «Найкраща інвестиційна пропозиція в класичні активи».
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За підсумками голосування, першу позицію здобула ICU та їхня вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay.
«Срібло» дісталося NovaPay та їхнім корпоративним облігаціям. Третє місце в активі Ощадбанк та «Збалансованому портфелю закордонних/українських активів».

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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