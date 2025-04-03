На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи — Finance.ua

На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи Сьогодні 15:45

На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи

28 березня в Києві відбулася щорічна премія FinAwards 2025 організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Цього року переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома поза ним. Однією з номінацій була «Найкраща інвестиційна пропозиція в класичні активи».

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За підсумками голосування, першу позицію здобула ICU та їхня вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay.

«Срібло» дісталося NovaPay та їхнім корпоративним облігаціям. Третє місце в активі Ощадбанк та «Збалансованому портфелю закордонних/українських активів».

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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