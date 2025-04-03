У якій страховій найкраще обрати автоцивілку: переможець FinAwards 2025 — Finance.ua

У якій страховій найкраще обрати автоцивілку: переможець FinAwards 2025 Сьогодні 08:04 — Страхування

Найкращий продукт страхової компанії: автоцивілка». У рамках щорічної премії FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», назвали топ-3 страхові компанії у номінації «».

За перемогу боролися шість компаній, а перше місце дісталося НАСК Оранта.

Керівник по роботі з клієнтами Finance.ua та minfin.com.ua Дар’я Горбач (ліворуч) вручає нагороду переможцю

Автоцивілка від НАСК Оранта:

кількість укладених договорів у 2024 р.: 415 600 шт.

вартість автоцивілки: Київ 2025 р.- 5 288, Львів 2025 р. - 4 900 грн (франшиза завжди 0 грн, вік водія понад 30 років та менш як 76)

середній час очікування під час звернення в колцентр у разі ДТП: 17 секунд

середній термін врегулювання: до 60 днів

чи входить компанія в систему Прямого врегулювання? У 2024 році — ні, у 2025 році — так

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На другій позиції розташувалася Уніка:

кількість укладених договорів у 2024 р.: 181 256 шт.

вартість автоцивілки: для клієнта без збитків з його вини віком В1, Київ, мінімальний вік водіїв 36+ коштує 4 815 грн. В1, Львів, мінімальний вік водіїв 46 коштує 4 237 грн

середній час очікування під час звернення в колцентр у разі ДТП: 22 секунд

середній термін врегулювання, днів: 82% справ до 60 днів, 8% від 60 до 90 днів, 4% від 90 до 120 днів.

чи входить компанія в систему Прямого врегулювання? Так

«Бронза» в активі СК «Арсенал Страхування»:

кількість укладених договорів у 2024 р.: 219 767 шт.

вартість автоцивілки: В1 Київ = 5 454 грн, В1 Львів = 4 586 грн

середній час очікування під час звернення в колцентр у разі ДТП: 20 секунд

середній термін врегулювання: 51 день

чи входить компанія в систему Прямого Врегулювання?: Так

Минулого року трійка призерів була наступною: СК «Інго», СК «Арсенал Страхування» та Уніка.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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