Обрано найкращого СЕО страхової компанії — FinAwards 2025 — Finance.ua
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Обрано найкращого СЕО страхової компанії — FinAwards 2025

Фондовий ринок
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На церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, що пройшла у Києві 28 березня 2025 року, обрали найкращого СЕО страхової компанії.
У цій номінації були представлені СЕО страхових компаній, під чиїм керівництвом у 2024 році компанії досягли показників в розвитку. Ті керівники, завдяки праці яких компанії збільшили кількості клієнтів та показали значний фінансовий результат.
Золоту нагороду в цій номінації 2025 року отримав Голова Правління СК «ARX» Андрій Перетяжко.
На фото: Голова Правління СК «ARX» Андрій Перетяжко.
На фото: Голова Правління СК «ARX» Андрій Перетяжко.
Під керівництвом Перетяжка в 2024 році група компаній ARX досягла рівня 4 млрд грн страхових премій. Протягом останніх 11 років стабільно займає лідерські позиції на страховому ринку України та є найприбутковішою страховою компанією на ринку протягом останніх 5 років.
Компанія активно інвестує в IT і цифрові сервіси, а задоволеність клієнтів врегулюванням збитків по каско становить 96%.
Також компанія є найбільшим платником податків, зборів та підтримки ЗСУ — понад 450 млн грн у 2024 році (з початку повномасштабного вторгнення — майже 1,2 млрд грн сплатили до бюджету України). З перших днів великої війни надали допомогу ЗСУ на суму понад 80 млн грн.
Крім того, у вересні 2024 компанія започаткувала новий напрямок «Шлях ветерана» і розвиває цей напрямок. У зв’язку з чим, компанія разом з представниками Fairfax в Україні передали 100 тис. дол., а Fairfax додав ще 100 тис. дол. для підтримки центрів Superhumans та Ветеранська Хата.
Довідка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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