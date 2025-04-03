На FinAwards 2025 визначили найкращого провайдера з прийняття платежів в офлайні — Finance.ua

На FinAwards 2025 визначили найкращого провайдера з прийняття платежів в офлайні Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

. В цій номінації брали участь 9 компаній. На 8 церемонії нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», серед інших номінацій обрали й найкращого провайдера з прийняття платежів в офлайн В цій номінації брали участь 9 компаній.

Було відібрано компанії, які виділяються найвищим рівнем обслуговування, інноваційними рішеннями у сфері офлайн-платежів. Переможцем у номінації «Найкращий провайдер з приймання офлайн-платежів» стала city24.

На фото: фінансовий аналітик порталів Мінфін та Finance.ua Олексій Козирєв вручає нагороду преставнику city24.

city24 — платіжна система з найбільшою термінальною мережею України, яка налічує понад 25 тис. платіжних терміналів (ПТКС) у понад 2 тис. населених пунктах.

Платіжні термінали, дозволяють оплачувати понад 3 тис. сервісів і послуг.

Компанія має розвинену платіжну онлайн та офлайн інфраструктуру з сервісами інтеграції для B2B партнерів та володіє власним програмним забезпеченням та розробляє сучасні фінансові продукти. Є однією з провідних платіжних систем, яку відзначено Національним банком України як важливий об’єкт платіжної інфраструктури в Україні.

Розмір комісії за транзакцію від 0% залежно від сервісу/послуги. Термін технічного підключення від 2−7 днів.

Друге місце посів застосунок «Термінал» від ПриватБанку. Наявні альтернативні методи сплати в city24: можливість оплати по IBAN, коду ЄДРПОУ, а також за номером телефону. А для технічної підтримки партнерів реалізовано «персональний кабінет».

«Термінал» дозволяє використовувати смартфон на базі операційної системи Android або iOS, як звичайний POS-термінал.

У застосунку «Термінал» клієнт може фіксувати свої грошові операції за допомогою програмного PPO. Створення та фіскалізація чеків, передача інформації до податкової — це можна зробити зі смартфона без додаткової абонплати.

Третє місце в EasyPay.

Термін технічного підключення EasyPay — 1 робочий день. Для здійснення платежів через API процес інтеграції є нескладним, а документація — простою та зрозумілою.

Розмір комісії за транзакцію 1,5%. Все включено, без додаткових комісій та платежів.

Можливість зниження тарифу при обороті від 500 тис. грн на місяць.

Наявні альтернативні методи сплати EasyPay: оплата по QR-коду, оплата готівкою, інвойсинг, Click2pay (промисловий запуск у лютому 2025), сплітування платежів, холдування платежів, автонагадування про неоплачені кошики та інше.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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